Empresário diz que o maior ciclo de alta das criptomoedas da história está começando

Tom Lee, presidente da BitMine, afirmou na Korea Blockchain Week 2026 que a cripto está entrando naquele que ele considera o maior ciclo de alta já registrado.

As observações de Lee vieram em meio a novas compras de Ethereum que aproximaram a BitMine de uma ousada meta de participação no mercado.

O que está motivando a projeção otimista de Tom Lee para o mercado?

Um ciclo de alta refere-se a um período prolongado de valorização impulsionado por forte demanda e confiança dos investidores. Lee destacou que o Bitcoin está negociando acima da sua média móvel de 200 dias, um indicador que antecipou oito dos últimos nove ciclos de alta nos últimos 12 anos. Ele também apontou para fluxos institucionais consistentes em produtos de Bitcoin ao longo de setembro.

“Acredito que este ciclo das criptos será o maior de todos”, disse Tom Lee.

Grandes bancos como BlackRock e JPMorgan Chase estão atualmente tokenizando ativos, o que fortalece ainda mais a legitimidade do setor. Esse movimento sugere que o sistema financeiro tradicional passa a tratar a infraestrutura blockchain como algo permanente, e não apenas experimental.

Lee apontou ainda uma mudança geracional de riqueza: americanos na faixa dos 20 anos herdarão aproximadamente US$ 700 bilhões este ano, avanço expressivo em relação aos cerca de US$ 100 bilhões registrados entre 2019 e 2020, o que, segundo ele, pode ajudar a impulsionar o valor total das criptos para perto de US$ 10 trilhões.

O executivo lembrou que o Ethereum já registrou alta de 227 vezes em 2016 e de 50 vezes em 2020 após um longo período de lateralização. Lee acredita que padrões semelhantes podem se repetir à medida que novo capital entra no mercado.

Como a BitMine está se posicionando para a alta?

A BitMine pretende conquistar 5% do suprimento total de Ethereum por meio de staking contínuo e recompras de ações. A companhia acrescentou 17.362 ETH na semana encerrada em 28 de setembro, após a aquisição de 27.562 ETH na semana anterior.

Essas compras elevaram o saldo total para 6.001.302 ETH, avaliados em cerca de US$ 16,06 bilhões nos preços atuais.

Em 27 de setembro, a BitMine havia feito staking de 5.067.309 ETH, número que afirma ser maior do que qualquer outra entidade no mundo. Lee classificou o Ethereum como o ativo macro com melhor desempenho no trimestre, superando os mercados tradicionais de forma expressiva. Ele espera que as instituições, ainda pouco expostas à cripto, aumentem suas posições durante o quarto trimestre.

“Nossa meta é que a ação da BitMine gere retornos superiores ao próprio Ethereum”, destacou Lee.

Atualmente, o Ethereum é negociado próximo de US$ 2.676, com queda de cerca de 1% nas últimas 24 horas. As projeções de Lee ainda são especulativas e o mercado de cripto pode registrar movimentos bruscos em ambas as direções.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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