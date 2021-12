Avalanche é uma alternativa viável à Ethereum, diz Bank of America

Segundo um relatório recente do Bank of America, a capacidade da plataforma de contratos inteligentes Avalanche de escalonar enquanto permanece segura e descentralizada a torna uma alternativa confiável à Ethereum para projetos de DeFi, NFTs, jogos e outros ativos.

O recurso de subnet da Avalanche está aumentando a adoção, disse o banco, com mais de 380 projetos construídos na plataforma.

“As subnets permitem um tempo de liquidação mais rápido e custos mais baixos do que os blockchains alternativos”, com a validação de cerca de 4.500 transações por segundo, escreveram analistas liderados por Alkesh Shah na nota publicada em 10 de dezembro.

O valor total bloqueado (TVL) da Avalanche, ou o valor dos tokens mantidos nos protocolos DeFi, subiu 21% mês a mês e disparou 6.255% desde agosto, segundo os analistas do banco.

A decisão da Deloitte de utilizar a Avalanche para sua plataforma de alívio de desastres Close as You Go (CAYG) mostra como as corporações podem "se alavancar com a tecnologia de blockchain para aumentar a eficiência e reduzir custos", disse o Bank of America.

O AVAX, token nativo da Avalanche, é agora o 12º maior em valor de mercado, com 22,6 bilhões de dólares, e subiu 2.869% este ano, acrescentou a nota.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok