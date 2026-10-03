Crédito digital no WhatsApp: a velocidade que atrai não pode abrir mão da segurança

Por Gabriel Bernardi*

A digitalização dos serviços financeiros mudou a relação entre consumidores e instituições no Brasil. Operações de crédito que exigiam deslocamento, papel e dias de análise agora se concluem em minutos, no celular.

O WhatsApp está no centro disso. Presente em 99% dos smartphones do país, segundo o Panorama Mobile Time/Opinion Box, o aplicativo deixou de ser só ferramenta de mensagens e virou canal de atendimento, contratação e formalização de serviços financeiros.

A Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária registrou o crescimento mais acelerado entre os canais monitorados no uso de aplicativos de mensagens. O ecossistema digital (mobile banking, internet banking e mensagens) já responde por 83% das transações bancárias no país.

Praticidade deve ser equilibrada com segurança

A expansão traz riscos. O Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian mostra que 51% dos brasileiros foram vítimas de fraude em 2024; 54,2% dessas pessoas tiveram prejuízo financeiro. Mapeamentos da Febraban indicam que tentativas de fraude de identidade, roubo de contas e engenharia social crescem no mesmo ritmo das jornadas digitais.

O golpista raramente tenta quebrar a criptografia dos sistemas; explora falhas na validação de quem está do outro lado da tela. Quando a concessão prioriza só a velocidade e relaxa a checagem das partes, o prejuízo vai além da perda financeira: reduz a confiança do consumidor e aumenta contestações e processos de recuperação.

Isso afeta a sustentabilidade de fintechs, bancos e financeiras. Quando a fraude de identidade e a engenharia social crescem no mesmo ritmo das jornadas digitais, as empresas respondem com medidas reativas: bloqueios manuais, análises posteriores e processos de recuperação.

Essas ações elevam o custo de originação, aumentam a taxa de rejeição de clientes legítimos e criam atrito operacional. Conceder crédito com velocidade mantém competitividade. Fazer isso sem evidências claras de autoria e integridade do contrato, no entanto, transfere o risco para toda a cadeia: inadimplência fraudulenta, contestações e perda de confiança do consumidor.

Mais fatores de autenticação

A resposta não está em burocratizar o canal nem em descartar ferramentas já consolidadas. A assinatura eletrônica simples pelo WhatsApp possui validade jurídica, atende a maior parte dos acordos do dia a dia e ampliou o acesso a documentos formais.

O problema surge quando a operação carrega risco maior — valores elevados, produtos de crédito ou perfis de maior exposição — e a jornada continua dependendo apenas dessa simplicidade. Nesses casos, a ausência de camadas adicionais de verificação deixa a empresa e o cliente sem meios objetivos de comprovar quem contratou, quando e se o documento permaneceu íntegro.

A formalização no mesmo fluxo do WhatsApp pode incorporar biometria facial, checagem automatizada de documentos, autenticação multifator e carimbo de tempo atestado por autoridade certificadora. Essas tecnologias registram evidências no momento da contratação: identidade do signatário, horário da operação e integridade do arquivo.

Com isso, reduz-se a margem para contestação indevida e facilita-se a defesa em casos de fraude. O cliente não precisa sair do aplicativo nem baixar novas ferramentas; a proteção ocorre dentro da jornada que ele já utiliza.

O resultado prático é menor volume de prejuízos financeiros para o consumidor e menor custo de recuperação para a instituição. Proteger a jornada de ponta a ponta não retarda a aprovação, torna a velocidade sustentável. Sem essa base de evidências, o crédito digital continua exposto aos mesmos riscos que já atingem mais da metade dos brasileiros todos os anos.

*Gabriel Bernardi é diretor de produto e tecnologia da ZapSign

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