BTG lança sua carteira recomendada de criptomoedas; confira os 9 ativos

O banco BTG Pactual lançou uma carteira recomendada de criptomoedas com os ativos que considera terem as melhores perspectivas de retorno para cada mês. O portfolio conta em outubro com nove moedas digitais: bitcoin, ether, solana, XRP, hyperliquid, aave, sky, uniswap e ondo.

Em relatório, a equipe de análise do banco afirma que o mercado de criptomoedas começa outubro em um tom positivo por uma combinação de movimentos dos reguladores dos Estados Unidos a favor do setor, fluxos expressivos de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de moedas digitais e avanço da tokenização de ativos.

De acordo com o BTG, a retomada da atividade em cripto começou a aparecer nos resultados operacionais dos projetos do setor. "Setembro foi o melhor mês para a geração de receitas por protocolos DeFi [finanças descentralizadas] desde outubro de 2025, com US$ 514,65 milhões. O movimento reforça a diferenciação entre projetos e favorece aqueles com maior utilização e mecanismos mais claros de captura de valor", diz o Research.

Para capturar valor nesse cenário, o banco buscou no primeiro mês da sua carteira recomendada investir em tokens ligados a DeFi para contrabalancear os ativos mais tradicionais do setor, que estão ligados a redes de desenvolvimento de contratos inteligentes (smart contracts).

Confira a carteira recomendada de criptomoedas do BTG para outubro