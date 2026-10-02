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BTG lança sua carteira recomendada de criptomoedas; confira os 9 ativos

Banco diz que outubro começa com tom positivo no mercado cripto e fala em boas oportunidades para DeFi

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h19.

Última atualização em 2 de outubro de 2026 às 15h24.

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O banco BTG Pactual lançou uma carteira recomendada de criptomoedas com os ativos que considera terem as melhores perspectivas de retorno para cada mês. O portfolio conta em outubro com nove moedas digitais: bitcoin, ether, solana, XRP, hyperliquid, aave, sky, uniswap e ondo.

Em relatório, a equipe de análise do banco afirma que o mercado de criptomoedas começa outubro em um tom positivo por uma combinação de movimentos dos reguladores dos Estados Unidos a favor do setor, fluxos expressivos de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de moedas digitais e avanço da tokenização de ativos.

De acordo com o BTG, a retomada da atividade em cripto começou a aparecer nos resultados operacionais dos projetos do setor. "Setembro foi o melhor mês para a geração de receitas por protocolos DeFi [finanças descentralizadas] desde outubro de 2025, com US$ 514,65 milhões. O movimento reforça a diferenciação entre projetos e favorece aqueles com maior utilização e mecanismos mais claros de captura de valor", diz o Research.

Para capturar valor nesse cenário, o banco buscou no primeiro mês da sua carteira recomendada investir em tokens ligados a DeFi para contrabalancear os ativos mais tradicionais do setor, que estão ligados a redes de desenvolvimento de contratos inteligentes (smart contracts).

Confira a carteira recomendada de criptomoedas do BTG para outubro

CriptomoedaPeso na carteiraTese
Bitcoin50%Reserva de valor
Ether22%Redes de contratos inteligentes
Solana8%Redes de contratos inteligentes
XRP6%Redes de contratos inteligentes
Hyperliquid6%DeFi
Aave2%DeFi
Sky2%DeFi
Uniswap2%DeFi
Ondo2%DeFi

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