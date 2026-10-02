BTG lança sua carteira recomendada de criptomoedas; confira os 9 ativos

Editor do Future of Money
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h19.
Última atualização em 2 de outubro de 2026 às 15h24.
O banco BTG Pactual lançou uma carteira recomendada de criptomoedas com os ativos que considera terem as melhores perspectivas de retorno para cada mês. O portfolio conta em outubro com nove moedas digitais: bitcoin, ether, solana, XRP, hyperliquid, aave, sky, uniswap e ondo.
Em relatório, a equipe de análise do banco afirma que o mercado de criptomoedas começa outubro em um tom positivo por uma combinação de movimentos dos reguladores dos Estados Unidos a favor do setor, fluxos expressivos de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de moedas digitais e avanço da tokenização de ativos.
De acordo com o BTG, a retomada da atividade em cripto começou a aparecer nos resultados operacionais dos projetos do setor. "Setembro foi o melhor mês para a geração de receitas por protocolos DeFi [finanças descentralizadas] desde outubro de 2025, com US$ 514,65 milhões. O movimento reforça a diferenciação entre projetos e favorece aqueles com maior utilização e mecanismos mais claros de captura de valor", diz o Research.
Para capturar valor nesse cenário, o banco buscou no primeiro mês da sua carteira recomendada investir em tokens ligados a DeFi para contrabalancear os ativos mais tradicionais do setor, que estão ligados a redes de desenvolvimento de contratos inteligentes (smart contracts).
|Criptomoeda
|Peso na carteira
|Tese
|Bitcoin
|50%
|Reserva de valor
|Ether
|22%
|Redes de contratos inteligentes
|Solana
|8%
|Redes de contratos inteligentes
|XRP
|6%
|Redes de contratos inteligentes
|Hyperliquid
|6%
|DeFi
|Aave
|2%
|DeFi
|Sky
|2%
|DeFi
|Uniswap
|2%
|DeFi
|Ondo
|2%
|DeFi
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