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Banco dos EUA prevê alta de 670% para criptomoeda

Token faz parte de um projeto descentralizado que já é o quarto maior emissor de stablecoins do mundo

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17h01.

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O banco norte-americano, Standard Chartered, publicou um relatório no qual projeta que o preço da criptomoeda ethena vai atingir US$ 2 até o fim de 2028. Hoje, a moeda digital é negociada por US$ 0,26, de modo que teria que subir 670% para chegar ao alvo da instituição financeira.

No relatório, a equipe de análise do Standard Chartered destaca que o projeto Ethena é uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que já é a quarta maior emissora de stablecoins do mundo, atrás apenas de Tether, Circle e Sky.

A principal stablecoin do protocolo é o USDe, é uma criptomoeda atrelada ao dólar americano que entrega rendimento aos seus detentores, como uma taxa de juros.

"Stablecoins que dão rendimento são atualmente 5% do mercado; esperamos que essa fatia cresça ao longo do tempo, conforme usuários busquem retorno além das funcionalidades tradicionais das stablecoins, permitindo que a Ethena capture mais usuários e cresça em ativos sob administração", escreve a equipe de análise do banco.

Diversificação da criptomoeda

Além disso, o Standard Chartered lembra que a Ethena diversificou sua estratégia de geração de rendimento para o USDe. O protocolo mantém posições compradas em ativos como bitcoin, ether e solana, ao mesmo tempo em que opera vendido em contratos futuros dessas criptomoedas, apostando em uma queda delas.

Recentemente, o projeto passou também a negociar ativos tokenizados do mundo real, algo que amplia o escopo. O Standard Chartered prevê que ativos tokenizados em blockchain sairão de US$ 40 bilhões hoje para US$ 2 trilhões até o fim de 2028.

Tudo isso em meio ao programa de recompra de criptomoedas que a Ethena possui. Em torno de 95% da receita do projeto será utilizada para recomprar e queimar as próprias moedas digitais. Com isso, quanto mais o protocolo faturar, menos tokens ENA estarão disponíveis para compra, o que consequentemente valoriza a moeda digital considerando uma demanda constante ou crescente.

"Assim, projetamos que o preço do token ENA vai aumentar em sete vezes dos níveis atuais até o fim de 2028, chegando a US$ 2,00. Isso seria um ganho maior do que o que esperamos tanto para o bitcoin quanto para o ether", avalia o banco.

O maior risco a esta tese, na opinião dos analistas, é um crescimento menor do que o esperado em stablecoins que entregam rendimento a seus usuários.

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