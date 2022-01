Axie Infinity 2022: novo metaverso e mais formas de ganhar criptomoedas

A Sky Mavis, desenvolvedora responsável pelo game Axie Infinity, começou 2022 anunciando novidades para o principal jogo play-to-earn com criptomoedas do mundo.

O anúncio da Sky Mavis é referente ao que vem sendo chamado de "Projeto K", um novo metaverso para o Axie Infinity que engloba a venda de terrenos dentro do game, no estilo do The Sandbox, no qual os compradores poderão desenvolver seus próprios empreendimentos dentro da plataforma.

Axie Infinity já havia realizado uma venda inicial de terrenos em 2019, contudo, até comprados os compradores não conseguiam empreender nesses lotes. Agora, os lotes mais básicos do "Projeto K" estão avaliados em 12.000 dólares e um lote do "Genesis" (de 2019) foi vendido recentemente por mais de 2 milhões de dólares.

Junto com a venda dos novos lotes, a Sky Marvs planeja lançar uma nova jogabilidade para o Axie Infinity, já que o metaverso do game irá ficar cada vez mais parecido com Decentraland e The Sandbox, com a construção de seu metaverso em 3D.

A construção desse novo metaverso foi inclusive o motivo do adiamento da versão alfa da jogabilidade terrestre que estava prevista para 2021 e que agora será lançada em 2022 — segundo o anúncio, esse lançamento será realizado em três fases.

A primeira concentra-se na construção e produção de recursos, enquanto a fase 2 será focada nas árvores de habilidades, empregos e atividades sociais. Já a fase 3 terá o lançamento dos jogos de grupo, como conquistas e batalhas em grande escala. A equipe também planeja incluir "grandes eventos que afetam toda a Lunacia, e muitas histórias do Axie para descobrir e desfrutar".

O anuncio também destaca que haverá novas formas de ganhar o token SLP — uma das duas criptomoedas nativas da plataforma, junto com o AXS — com missões e eventos sazonais, interações sociais, batalhas entre exércitos de Axies, além de novas formas de remuneração, que poderão ser construídas pelos detentores dos lotes tanto do "Genesis" como do "Projeto K".

Junto aos anúncios a Sky Marvs também anunciou um teaser deste novo metaverso que está por vir para o Axie Infinity (veja abaixo):

Por Cointelegraph Brasil

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok