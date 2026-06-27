Vini Jr. vira 'queridinho' das marcas e tem status de 'empresa' na Copa do Mundo

Até agora, Vini Jr. vem sendo o 'cara' da Seleção Brasileira, dentro e fora dos gramados. Destaque e eleito o melhor em campo nas vitórias de 3 x 0 sobre o Haiti e Escócia, o atacante do Real Madrid chegou a 12 participações em gol dentre os últimos 15 marcados pela Seleção em Copas do Mundo. De quebra, está com 4 gols na atual edição da competição e apenas um atrás de Lionel Messi, com 5, artilheiro da até o momento.

Fora de campo, ele é um dos atletas da Copa com mais patrocinadores, 16 no total, ficando atrás apenas de Neymar, com 20.

Desde a convocação, ele fez postagens com algumas de suas marcas, que chegaram a mais de 100 milhões de views.

Com apenas 25 anos e desde 2018 no Real Madrid, Vini Jr. acumula contratos com Clear (cosméticos), Omo (limpeza), Gatorade (isotônicos), Rexona (higiene pessoal), Playstation (videogame), Pepsi (bebidas), Betnacional (apostas), Vivo (comunicação), Prada (óculos), Dubai Tourism (turismo), Boss (perfume) e Unesco (agência especializada da ONU) e Nike, além da Havainas, Visa e Marriott Bonvoy.

"Apesar de ainda jovem, Vini já está consolidado no maior clube do mundo, e na seleção mais importante. Já foi campeão e protagonista de duas Champions, e é uma referência de resiliência e sucesso no esporte para a maioria dos brasileiros. Além disso, não se omite de questões sociais importantes, seja pelo seu posicionamento, seja pelas contribuições para sua comunidade. Tudo isso faz com que o número de marcas interessadas por sua imagem não pare de crescer", afirma Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, que faz a gestão de carreira de Vini Jr.

Status de uma empresa

Fred Pena revelou que, atualmente, Vini Jr. chegou a um status que pode ser comparado como uma empresa, dado o funcionamento da gestão envolvendo os interesses profissionais do atleta. "Existe uma estrutura com CEO, CFO, setores administrativos, jurídicos, comerciais, de marketing e comunicação, que controlam tudo. São dezenas de ações envolvendo seus inúmeros patrocinadores, além das atividades sociais para o seu instituto de ensino de crianças e jovens, além da capacitação de docentes focada em práticas pedagógicas antirracistas", complementa.

Para alguns dos especialistas, mais do que faz dentro de campo, as atitudes e ações de Vini Jr. na luta contra o racismo, sempre precisas e contundentes, também fizeram com que as empresas tivessem um apelo maior de tê-lo como garoto-propaganda.

“Depois da era Neymar, que marcou época com feitos dentro e fora de campo nos negócios, Vini Jr. ocupou esse espaço em todas as frentes, na seleção brasileira, num time europeu de grande destaque global, e ainda a voz mais contundente do esporte hoje em dia na luta pelo racismo, motivos que explicam sua projeção e atratividade de marcas”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.