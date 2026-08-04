Real Time Big Data: Helder tem 40% e 2ª vaga fica em aberto na corrida ao Senado no Pará

O ex-governador Helder Barbalho (MDB) lidera isolado a corrida por uma das duas cadeiras do Pará no Senado, em disputa nas eleições de 2026, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 4.

Nos votos consolidados, que somam primeiro e segundo votos, Barbalho registra 40% das intenções de voto. Em segundo lugar, o candidato Delegado Éder Mauro (PL) aparece com 16%.

Éder Mauro está tecnicamente empatado dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais com Celso Sabino (PDT), que acumula 12% das intenções de voto. Colados em Sabino, Zequinha Marinho (Podemos) tem 11% e Chicão Melo (União), 10%. Este bloco torna a segunda vaga do Pará no Senado ainda incerta.

Breno Guimarães (Novo), Gizelle Freitas (Psol) e Livia Noronha (SDD) registram 1% cada um. Gal Leite (UP) e Marcelino Contide Souza (Psol) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 3%, enquanto 5% dos respondentes ainda estão indecisos.

Na análise isolada dos dois votos, o ex-governador lidera em ambos. Ele é a primeira opção de 49% dos entrevistados, e segunda opção de 30%. Éder Mauro tem o primeiro voto de 20% dos eleitores, mas o segundo lugar na preferência de segundo voto é de Celso Sabino, com 16%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 30 de julho e 03 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento não especifica contratante no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PA-08492/2026.