Em clima de Copa, Havaianas promove 'invasão' de chinelos no Rio de Janeiro

A Havaianas promove neste sábado, no Rio de Janeiro, uma intensa ação para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo - a partida contra Marrocos acontece a partir das 19 horas.

A programação começa no heliponto do Morro da Urca, no Parque Bondinho Pão de Açúcar, onde a marca instala um mosaico da bandeira do Brasil feito com 4.500 pares de chinelos, transformando um dos cartões-postais mais icônicos do país em uma homenagem ao espírito brasileiro. Com vista para a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor e a paisagem carioca, a instalação convida o público a fazer parte da celebração.

Cada visitante poderá levar para casa, de forma gratuita e sujeita à disponibilidade, um par de Havaianas como lembrança da experiência. Além do heliponto, a ocupação no cartão-postal também chega ao tradicional teleférico. Um dos bondinhos recebe as testeiras envelopadas pela marca, e, durante o trajeto, a trilha do filme estrelado por Vini Jr. acompanha os passageiros. A intervenção permanece por um mês no local.

A iniciativa integra o "molho brasileiro", movimento global da marca que celebra o jeito brasileiro de viver a temporada de futebol. A ideia parte de tudo o que acontece em volta do jogo, das ruas coloridas aos encontros entre amigos, e resgata símbolos que sempre estiveram no cotidiano do país, como o golzinho de Havaianas que transforma qualquer calçada em campo.

Ocupação na Rua do Senado

Havaianas também promove uma ocupação especial na Rua do Senado, um dos endereços mais tradicionais do Centro do Rio.

Em parceria com o Mercado Central e a Destilaria Maravilha, a marca recebe convidados e personalidades parceiras para um esquenta que segue até o início da partida. Todas as ações do Rio de Janeiro foram desenvolvidas pela agência Mango, responsável pelo planejamento, desenvolvimento criativo, produção e execução das experiências.

“O futebol tem a capacidade de reunir pessoas e despertar emoções que fazem parte do jeito brasileiro de viver e celebrar. Queremos exaltar esse molho brasileiro que nos torna únicos, essa mistura de criatividade, alegria, autenticidade e espontaneidade que transforma qualquer momento em uma festa. Nossa estratégia é ocupar esse território com experiências, conteúdo e relacionamento, sempre a partir da leveza e da brasilidade que já fazem parte da essência de Havaianas", afirma Juliana Soncini, diretora de marketing Latam da Havaianas.

Lojas também entram no clima

As lojas próprias de Havaianas também entram no clima com ambientação especial inspirada nas cores do Brasil. Na loja da Oscar Freire, em São Paulo, mais de 2 mil pares de chinelos formam a bandeira do Brasil. Além disso, pins exclusivos inspirados no Brasil estarão disponíveis para que os consumidores possam personalizar seus pares.