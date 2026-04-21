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Fim de Vini Jr no Real Madrid? Jogadores do clube estariam insatisfeitos com brasileiro, diz jornal

Na eliminação do time na UEFA Champions League, câmeras registraram um desentendimento entre Vini Jr. e o inglês Jude Bellingham

Vini Jr: atacante do Real Madrid tem gerado críticas dentro do clube (Michael Regan/Getty Images)

Vini Jr: atacante do Real Madrid tem gerado críticas dentro do clube (Michael Regan/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16h23.

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Uma onda de incerteza atingiu o Real Madrid, com jogadores do elenco sendo alvo de críticas. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o comportamento do atacante Vini Jr. tem gerado insatisfação entre alguns membros da equipe.

Durante a eliminação do time na UEFA Champions League, câmeras registraram um desentendimento entre Vini Jr. e o inglês Jude Bellingham. O brasileiro teria exclamado: "O que você quer? Cala a boca."

De acordo com o Mundo Deportivo, o prestígio de Vini Jr. dentro do vestiário do Real Madrid teria diminuído. Alguns jogadores estariam cansados de suas atitudes, e acredita-se que o nível de frustração é elevado, conforme relatou o jornal.

Sob a gestão de Álvaro Arbeloa, Vini Jr. ganhou a fama de 'intocável', algo que não é bem visto nos bastidores do clube.

O contrato de Vini Jr. com o Real Madrid é válido até 30 de junho de 2027. Caso não haja uma renovação, o atacante poderá negociar com qualquer equipe a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Em abril, Vini Jr. afirmou: "No momento certo, vamos fazer a renovação para poder seguir aqui porque é o clube dos meus sonhos. A cada dia que venho aqui estou feliz e quero seguir aqui por muitos anos."

Com 17 gols e 10 assistências na temporada atual, Vini segue como um dos principais destaques do time. Nesta terça-feira, 21, ele retorna aos gramados para enfrentar o Alavés, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, torneio que tem o Barcelona na liderança.

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