Fim de Vini Jr no Real Madrid? Jogadores do clube estariam insatisfeitos com brasileiro, diz jornal

Uma onda de incerteza atingiu o Real Madrid, com jogadores do elenco sendo alvo de críticas. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o comportamento do atacante Vini Jr. tem gerado insatisfação entre alguns membros da equipe.

Durante a eliminação do time na UEFA Champions League, câmeras registraram um desentendimento entre Vini Jr. e o inglês Jude Bellingham. O brasileiro teria exclamado: "O que você quer? Cala a boca."

De acordo com o Mundo Deportivo, o prestígio de Vini Jr. dentro do vestiário do Real Madrid teria diminuído. Alguns jogadores estariam cansados de suas atitudes, e acredita-se que o nível de frustração é elevado, conforme relatou o jornal.

Sob a gestão de Álvaro Arbeloa, Vini Jr. ganhou a fama de 'intocável', algo que não é bem visto nos bastidores do clube.

O contrato de Vini Jr. com o Real Madrid é válido até 30 de junho de 2027. Caso não haja uma renovação, o atacante poderá negociar com qualquer equipe a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Em abril, Vini Jr. afirmou: "No momento certo, vamos fazer a renovação para poder seguir aqui porque é o clube dos meus sonhos. A cada dia que venho aqui estou feliz e quero seguir aqui por muitos anos."

Com 17 gols e 10 assistências na temporada atual, Vini segue como um dos principais destaques do time. Nesta terça-feira, 21, ele retorna aos gramados para enfrentar o Alavés, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, torneio que tem o Barcelona na liderança.