Panamá x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

As seleções do Panamá e da Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026.

A partida é decisiva para a definição da chave. A Inglaterra lidera o grupo com quatro pontos e precisa vencer para garantir a primeira colocação. No outro jogo da rodada, Croácia e Gana também disputam vaga na segunda fase.

O Panamá é a única seleção do grupo que chega à terceira rodada já matematicamente eliminada. A equipe perdeu os dois primeiros jogos, contra Gana e Croácia, ambos por 1 a 0.

Como chega o Panamá?

O Panamá busca o primeiro ponto do país na história do torneio. A seleção disputa o Mundial pela segunda vez, após também cair na fase de grupos em 2018, na Rússia.

Para o jogo contra a Inglaterra, o técnico Thomas Christiansen pode repetir a equipe que perdeu para a Croácia na rodada anterior.

Como chega a Inglaterra?

A Inglaterra chega à última rodada na liderança do Grupo L, com quatro pontos. A seleção estreou com vitória sobre a Croácia por 4 a 2, mas ficou no empate por 0 a 0 com Gana na segunda rodada.

O técnico Thomas Tuchel não poderá contar com Reece James, que sentiu um problema muscular na coxa e desfalca a equipe por pelo menos dois jogos.

Onde assistir Panamá x Inglaterra ao vivo?

A partida terá transmissão da Globo, ge tv, sportv e CazéTV.

Que horas é o jogo Panamá x Inglaterra?

O jogo começa às 18h (horário de Brasília) deste sábado.

Prováveis escalações

Panamá

Mosquera; Blackman, Córdoba e Jiovany Ramos; Murillo, Andrés Andrade, Cristian Martínez e Bárcenas; Puma Rodríguez, Harvey e Fajardo.

Inglaterra

Pickford; Chalobah, Marc Guehi, Konsa e O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Noni Madueke, Gordon e Harry Kane.