Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 10 mil em ações da WEG há 20 anos

Um investimento de R$ 10 mil em ações da WEG (WEGE3) há 20 anos teria se transformado em aproximadamente R$ 508,5 mil até julho de 2026. O cálculo, feito pela Economatica a pedido da EXAME, considera a valorização acumulada da ação ajustada por proventos no período entre 31 de julho de 2006 e 31 de julho de 2026.

A valorização da fabricante de motores elétricos e equipamentos de energia chegou a 4.985% em duas décadas, segundo a base de dados. No mesmo intervalo, o retorno acumulado ajustado por proventos foi um dos maiores entre as empresas acompanhadas pela plataforma.

A conta considera os efeitos de dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramentos e outros eventos corporativos que alteram a trajetória da ação. Na prática, trata-se de uma simulação de retorno total, que pressupõe a incorporação desses proventos ao desempenho do investimento.

A trajetória também impressiona em prazos menores. Um investimento hipotético de R$ 10 mil em WEGE3 há 15 anos teria chegado a R$ 260,4 mil, enquanto uma aplicação feita há cinco anos teria alcançado R$ 14,8 mil, segundo a Economatica.

O que explica a valorização da WEG

A valorização da WEG acompanha a expansão de uma companhia que deixou de ser uma fabricante brasileira de motores elétricos para se tornar uma empresa global de equipamentos industriais e energia.

No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou lucro líquido de R$ 1,558 bilhão, queda de 2,1% na comparação anual, mas acima das projeções do mercado. A receita operacional líquida ficou em R$ 10,1 bilhões, enquanto o Ebitda alcançou R$ 2,2 bilhões.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela operação internacional. A receita externa cresceu em dólares, com destaque para projetos de transmissão e distribuição de energia, equipamentos para data centers e negócios ligados aos setores de óleo e gás e refrigeração.

A companhia também manteve indicadores de rentabilidade elevados. O retorno sobre o capital investido (ROIC) chegou a 33,6% no trimestre, segundo o balanço.

Apesar de um cenário global mais desafiador, a WEG segue ampliando sua capacidade produtiva. No trimestre, investiu R$ 794,9 milhões em modernização e expansão, com aportes no Brasil e no exterior.

Petrobras, Vale e Ambev também tiveram saltos relevantes

A WEG não foi a única empresa brasileira a entregar retornos expressivos aos investidores em longos períodos. Dados da Economatica mostram que outras companhias tradicionais da bolsa também apresentaram forte valorização histórica.

Entre as empresas analisadas, a Petrobras (PETR4) apresentou um retorno de 1.005% em 20 anos. Um investimento hipotético de R$ 10 mil feito em julho de 2006 teria chegado a aproximadamente R$ 110,5 mil em julho de 2026, considerando os ajustes por proventos.

A Ambev (ABEV3) teve valorização de 1.028% no período, transformando R$ 10 mil em cerca de R$ 112,8 mil.

Já a Vale (VALE3) registrou retorno de 802% em 20 anos, com um investimento de R$ 10 mil chegando a aproximadamente R$ 90,2 mil.

O Banco do Brasil (BBAS3) apresentou retorno de 874%, levando o investimento inicial para cerca de R$ 97,4 mil, enquanto a Lojas Renner (LREN3) acumulou valorização de 570%, equivalente a aproximadamente R$ 67 mil.

No caso da Magazine Luiza (MGLU3), o histórico analisado começa em 2011. Desde então, o retorno acumulado foi de 20%, transformando R$ 10 mil em aproximadamente R$ 12 mil.