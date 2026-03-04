Visa e Bridge planejam expandir cartões com stablecoin para mais de 100 países

A gigante global de pagamentos Visa está ampliando sua parceria de cartões com stablecoins com a Bridge, pertencente à Stripe, expandindo o lançamento de cartões Visa vinculados a stablecoins em todo o mundo e testando liquidação on-chain.

A Visa e a Bridge estão expandindo seu programa conjunto de cartões para 18 países, com planos de alcançar mais de 100 na Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio até o fim do ano, segundo um anúncio feito na terça-feira, 3.

A expansão ocorre após o lançamento inicial do programa em abril de 2025, que inicialmente contemplou mercados na América Latina, incluindo Argentina, Colômbia, Equador, México, Peru e Chile.

Além da expansão, as empresas estão testando a liquidação em stablecoin por meio do programa piloto da Visa, permitindo que emissores e adquirentes liquidem transações utilizando stablecoins em vez de moeda fiduciária.

O movimento destaca a corrida das stablecoins no setor de pagamentos, com a Mastercard tendo recentemente habilitado gastos com cartões em stablecoin nos Estados Unidos por meio da carteira de criptomoedas autocustodial MetaMask.

Suporte on-chain

Quando o programa de cartões foi lançado em 2025, as transações eram processadas pela Bridge, que debitava os fundos do saldo em stablecoin do cliente e os convertia em moeda fiduciária, permitindo que os comerciantes recebessem o pagamento em moeda local como em qualquer outra transação com cartão.

Sob a nova colaboração, viabilizada pelo banco comercial independente Lead Bank, a liquidação passará a ocorrer diretamente em stablecoins.

“Agora, por meio da parceria da Bridge com o Lead Bank, essas transações com cartão podem ser liquidadas on-chain com a Visa”, informou o anúncio.

“A Visa está comprometida em atender as empresas onde elas operam e, cada vez mais, isso é on-chain”, disse Cuy Sheffield, chefe de cripto da Visa. “Expandir nosso trabalho com a Bridge nos dá mais uma forma de levar a velocidade, a transparência e a programabilidade das stablecoins diretamente para o processo de liquidação”, acrescentou.

Além disso, a Visa está avaliando possível suporte a ativos emitidos pela Bridge, ou stablecoins criadas e gerenciadas utilizando a plataforma de infraestrutura da Bridge. Diferentemente de stablecoins importantes como o USDT da Tether ou o USDC da Circle, as stablecoins emitidas pela Bridge são criadas programaticamente por empresas, e não por um emissor terceirizado.

“Essa expansão do nosso trabalho com a Visa permitirá que empresas que estejam lançando suas próprias stablecoins personalizadas as utilizem de forma integrada em seus programas de cartão”, afirmou Zach Abrams, cofundador e CEO da Bridge.

