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Nike revisita Virgil Abloh para reconquistar fãs

Air Jordan 1 "Alaska" chega ao mercado após ativações globais e marca nova fase com o espólio do designer

O retorno de Abloh: Nike lança novo Air Jordan “Alaska”

O retorno de Abloh: Nike lança novo Air Jordan “Alaska”

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 27 de março de 2026 às 14h57.

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A Nike voltou a apostar no nome de Virgil Abloh, estilista e fundador da Off-White, para tentar recuperar o apelo cultural que marcou seus anos mais fortes no mercado de sneakers. A marca esportiva lança, no próximo fim de semana, o Air Jordan 1 "Alaska", primeiro produto desenvolvido em parceria com o Virgil Abloh Archive (VAA), organização liderada por Shannon Abloh, viúva do designer. O lançamento global está marcado para 3 de abril, após ativações em cidades como Paris, Nova York e Tóquio.

O modelo, que custa US$ 230, marca a primeira colaboração direta entre a Nike e o espólio de Virgil Abloh desde a morte do designer, em 2021. A principal mudança em relação à versão original de 2018 está no nome: onde antes se lia Off-White, agora aparece "VAA for Nike".

Uma análise publicada no Business of Fashion aponta que há tempos o mercado não via um lançamento ligado ao nome de Virgil Abloh. A expectativa em torno do modelo lembra, em menor escala, 2017, quando a coleção "The Ten" reposicionou a Nike dentro da cultura de sneakers.

Relançamento

O  tênis é uma releitura direta do primeiro Air Jordan 1 desenvolvido por Abloh com a Nike, com mudanças pontuais de cor. Diferentemente da versão "Chicago", mais conhecida, o modelo branco parte da ideia original do designer: um par tratado como protótipo, com foco na estrutura do produto, segundo o WWD.

Foi com um tênis nessa cor que Abloh iniciou seu processo criativo na sede da Nike, em Beaverton, cortando o modelo para expor suas camadas internas. A proposta era deslocar a atenção do símbolo esportivo para a construção do objeto. O material também foi pensado para envelhecer e incorporar o desgaste ao design.

O modelo original segue entre os mais valorizados no mercado de revenda, mesmo anos após o lançamento.

Para Sykes, esse fator ajuda a explicar a aposta. A combinação entre um design já respeitado no meio e a ausência recente de novos produtos assinados por Abloh — os últimos foram lançados em 2022 — pode sustentar a demanda que se acumulou ao longo da última década.

O próprio arquivo do designer ajudou a alimentar essa expectativa. Em 2025, a exposição "Virgil Abloh: The Codes", realizada em Paris, apresentou novos projetos e abordou a continuidade da parceria com a Nike. Na ocasião, Shannon Abloh afirmou que a iniciativa buscava "levar o legado e o processo criativo de Virgil à comunidade criativa".

Um teste para a Nike

O lançamento ocorre em um momento de reorganização para a Nike. Após queda de 10% no ano fiscal de 2025, a companhia iniciou um plano de recuperação focado em categorias esportivas e mercados prioritários. O primeiro resultado foi uma leve alta de 1% nas vendas em um dos trimestres seguintes.

Segundo o WWD, a retomada de projetos com maior apelo cultural faz parte dessa estratégia, visto que a marca tenta recuperar relevância junto ao público.

Para Sykes, a colaboração com o VAA reúne condições favoráveis de curto prazo, mas traz um desafio evidente: parte do sucesso das parcerias anteriores estava ligada à forma como Abloh se comunicava com o público, compartilhando bastidores e explicando decisões criativas.

"O produto fala por si, mas a essência que Virgil trazia é insubstituível", escreveu o jornalista.

Ainda assim, ele avalia que a Nike e o espólio do designer têm pouco a perder ao avançar com o projeto. Além do potencial comercial, há um interesse claro em manter ativo um dos legados mais relevantes da marca na última década.

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