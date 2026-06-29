Quem é Orlando Gill, herói da classificação do Paraguai na Copa do Mundo

Orlando Gill já estava familiarizado com decisões por pênaltis antes de se tornar protagonista na classificação do Paraguai sobre a Alemanha na Copa do Mundo. O goleiro de 26 anos levou ao torneio uma trajetória marcada por dificuldades e ascensão recente, consolidando-se como um dos nomes mais improváveis da seleção comandada por Gustavo Alfaro.

Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, Gill atualmente defende o San Lorenzo de Almagro, na Argentina. Com 1,99m de altura, chamou atenção no país vizinho pelo porte físico e passou a ser comparado ao belga Thibaut Courtois, do Real Madrid. No início da carreira, no entanto, atuava como meio-campista no Club 13 de Junio, onde já era apontado como um dos destaques da equipe. Ao assumir a posição de goleiro, desenvolveu também a habilidade nas bolas paradas e chegou a marcar quatro gols em cobranças de falta.

A trajetória fora de campo inclui momentos de dificuldade. Durante o início da carreira profissional no Sportivo San Lorenzo, do Paraguai, enfrentou limitações financeiras enquanto lidava com problemas de saúde do filho, Lautaro. Segundo relatos de familiares, o goleiro chegou a vender roupas, chuteiras e até uma camisa da seleção paraguaia sub-20 para ajudar nas despesas.

Mudança de rota

A mudança de cenário ocorreu no fim de 2023, quando se transferiu para o San Lorenzo argentino. Inicialmente integrado ao time de reservas, permaneceu meses sem atuar até se firmar e conquistar espaço. A estreia na equipe principal aconteceu apenas na última partida de 2024, mas, com a sequência de oportunidades ao longo da temporada seguinte, passou a ser titular em 2025. O desempenho levou o clube a investir cerca de US$ 500 mil por parte de seus direitos econômicos.

A consolidação no futebol argentino teve como marco uma atuação decisiva em maio de 2025, quando defendeu um pênalti na vitória sobre o Argentinos Juniors, garantindo vaga na semifinal do Torneio Apertura. Pouco tempo depois, já era considerado um dos principais goleiros do país, o que abriu caminho para a convocação à seleção paraguaia. A estreia ocorreu em setembro daquele ano, na vitória por 1 a 0 sobre o Peru.

Menos de um ano depois, Gill protagonizou um dos episódios mais marcantes de sua carreira ao ser decisivo na classificação do Paraguai contra a Alemanha, em disputa por pênaltis. O feito ganha ainda mais relevância por encerrar a invencibilidade alemã nesse tipo de confronto em Copas do Mundo.