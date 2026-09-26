VMA 2026: Anitta disputa prêmio de Melhor Música Latina com ‘Choka Choka’

A cantora Anitta está entre os indicados ao MTV Video Music Awards 2026 (VMA), uma das principais premiações da indústria musical.

A disputa reúne artistas de diferentes países da América Latina e Espanha e inclui nomes como Bad Bunny, Karol G e Rosalía.

Em qual categoria Anitta concorre no VMA 2026?

Anitta disputa o prêmio de Melhor Música Latina (Best Latin) com "Choka Choka", faixa lançada em abril de 2026 como parte de seu álbum "EQUILIBRIVM".

A música foi a primeira colaboração entre Anitta e Shakira.

Quem são os concorrentes de Anitta?

A categoria Melhor Música Latina conta com sete indicados. Além de Anitta e Shakira, a lista reúne artistas conhecidos do cenário latino.

Confira os concorrentes:

Anitta com Shakira, por "Choka Choka"

Bad Bunny, por "NUEVAYoL"

Fuerza Regida, por "TU SANCHO"

KAROL G, por "Papasito"

Rosalía com Yahritza y Su Esencia, por "La Perla"

Ryan Castro, Kapo e GANGSTA, por "LA VILLA"

Shakira e Burna Boy, por "Dai Dai"

A colombiana Shakira aparece duas vezes na categoria: com Anitta e com Burna Boy, na música oficial da Copa do Mundo de 2026.

Quantos VMAs Anitta já ganhou?

Anitta já conquistou três troféus no MTV Video Music Awards. A primeira vitória aconteceu em 2022, quando a cantora venceu na categoria Melhor Clipe Latino com "Envolver".

Em 2023, a brasileira voltou a vencer na mesma categoria, desta vez com "Funk Rave". No ano seguinte, em 2024, conquistou o terceiro prêmio consecutivo com "Mil Veces". Naquela edição, também concorreu com "Bellakeo", parceria com Peso Pluma.

Quando acontece o VMA 2026?

A 43ª edição do MTV Video Music Awards será realizada no domingo, 27, no Peacock Theater, em Los Angeles. O rapper Snoop Dogg será o apresentador da cerimônia.

Onde assistir ao VMA 2026?

O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.

A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.