Esporte

Fase de grupos copa 2026

México x Inglaterra: veja quem fez os gols do jogo de ontem das oitavas da Copa do Mundo

Vencedor enfrenta a Noruega nas quartas de final no próximo sábado, 11 de junho, às 18h

Raul Jimenez: jogo foi disputado no Estadio Azteca, na Cidade do México (Ulises RUIZ / AFP)

Raul Jimenez: jogo foi disputado no Estadio Azteca, na Cidade do México (Ulises RUIZ / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 06h53.

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A Inglaterra derrotou o México por 3 a 2 neste domingo, 5, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida ficou marcada pelos cinco gols, uma expulsão e muita emoção até os minutos finais.

Do lado da Inglaterra, os autores dos gols foram Jude Bellingham, que marcou duas vezes, e Harry Kane. Do lado mexicano, os gols foram feitos por Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

Quem fez os gols no 1º tempo?

A Inglaterra abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Bukayo Saka cruzou da direita e Jude Bellingham apareceu na área para cabecear e fazer 1 a 0.

Pouco depois, o meio-campista voltou a marcar. Após trocar passes com Harry Kane na entrada da área, Bellingham finalizou para ampliar a vantagem inglesa para 2 a 0.

O México reagiu antes do intervalo. Julián Quiñones aproveitou um desvio de Konsa dentro da área e diminuiu o placar, levando o confronto para o intervalo em 2 a 1.

Como ficou o placar no 2º tempo?

Na segunda etapa, a Inglaterra passou a atuar com um jogador a menos após a expulsão de Jarell Quansah, mas conseguiu ampliar a vantagem. Anthony Gordon sofreu pênalti ao ser derrubado pelo goleiro Rangel, e Harry Kane converteu a cobrança para fazer o terceiro gol inglês.

O México ainda voltou a encostar no placar. Depois de um pênalti cometido por Kane sobre Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez cobrou com precisão e definiu o placar em 3 a 2.

Apesar da pressão mexicana nos minutos finais, a Inglaterra segurou o resultado, eliminou os anfitriões e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Próximo adversário da Inglaterra

Com a vitória, a Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os noruegueses garantiram a classificação ao derrotar o Brasil por 2 a 1. Quem avançar disputará uma vaga na final contra o vencedor de Argentina x Egito.

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