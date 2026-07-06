México x Inglaterra: veja quem fez os gols do jogo de ontem das oitavas da Copa do Mundo

Raul Jimenez: jogo foi disputado no Estadio Azteca, na Cidade do México (Ulises RUIZ / AFP)
Repórter
Publicado em 6 de julho de 2026 às 06h53.
A Inglaterra derrotou o México por 3 a 2 neste domingo, 5, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A partida ficou marcada pelos cinco gols, uma expulsão e muita emoção até os minutos finais.
Do lado da Inglaterra, os autores dos gols foram Jude Bellingham, que marcou duas vezes, e Harry Kane. Do lado mexicano, os gols foram feitos por Julián Quiñones e Raúl Jiménez.
A Inglaterra abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Bukayo Saka cruzou da direita e Jude Bellingham apareceu na área para cabecear e fazer 1 a 0.
Pouco depois, o meio-campista voltou a marcar. Após trocar passes com Harry Kane na entrada da área, Bellingham finalizou para ampliar a vantagem inglesa para 2 a 0.
O México reagiu antes do intervalo. Julián Quiñones aproveitou um desvio de Konsa dentro da área e diminuiu o placar, levando o confronto para o intervalo em 2 a 1.
Na segunda etapa, a Inglaterra passou a atuar com um jogador a menos após a expulsão de Jarell Quansah, mas conseguiu ampliar a vantagem. Anthony Gordon sofreu pênalti ao ser derrubado pelo goleiro Rangel, e Harry Kane converteu a cobrança para fazer o terceiro gol inglês.
O México ainda voltou a encostar no placar. Depois de um pênalti cometido por Kane sobre Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez cobrou com precisão e definiu o placar em 3 a 2.
Apesar da pressão mexicana nos minutos finais, a Inglaterra segurou o resultado, eliminou os anfitriões e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Com a vitória, a Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Os noruegueses garantiram a classificação ao derrotar o Brasil por 2 a 1. Quem avançar disputará uma vaga na final contra o vencedor de Argentina x Egito.