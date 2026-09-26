Esporte

Vai ter jogo do Brasileirão hoje? Confira o calendário

Com o encerramento do calendário de setembro, a tabela da competição nacional apresenta uma pausa temporária antes do retorno das emoções da Série A na primeira semana do próximo mês.

Campeonato Brasileiro está paralisado por causa da Data Fifa. (Lucas Figueiredo/CBF) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Campeonato Brasileiro está paralisado por causa da Data Fifa. (Lucas Figueiredo/CBF) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07h51.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | Não haverá partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana, com o torneio tendo seus próximos confrontos agendados apenas para o início de outubro de 2026.

O Campeonato Brasileiro  chega a uma fase de intensa disputa, exigindo dos clubes o máximo de rendimento na reta decisiva da temporada. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.

A retomada da competição será marcada pela realização da 29ª rodada, distribuída estrategicamente entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Enquanto a liderança é disputada ponto a ponto entre Palmeiras e Flamengo, a parte inferior da tabela reflete o desespero de clubes tradicionais que tentam escapar da zona de perigo. (Internacional, Grêmio, Vasco, Corinthians estão no Z4 ou na proximidade dele).

Agenda da 29ª rodada

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:

  • Red Bull Bragantino x Mirassol – 19h30
  • Clube do Remo x Grêmio – 19h30
  • Internacional x Corinthians – 19h30
  • Vitória x Chapecoense – 20h00
  • Botafogo x Vasco – 20h30
  • Cruzeiro x São Paulo – 21h30

Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:

  • Santos x Flamengo – 19h30
  • Athletico-PR x Atlético-MG – 20h00
  • Fluminense x Coritiba – 21h30
  • Palmeiras x Bahia – 21h30

Classificação atualizada do Brasileirão

  1. Flamengo – 60 pontos
  2. Palmeiras – 57 pontos
  3. Athletico-PR – 49 pontos
  4. Fluminense – 48 pontos
  5. Bahia – 46 pontos
  6. Cruzeiro – 45 pontos
  7. Atlético-MG – 40 pontos*
  8. Santos – 38 pontos*
  9. Coritiba – 38 pontos
  10. Red Bull Bragantino – 36 pontos*
  11. São Paulo – 36 pontos*
  12. Botafogo – 35 pontos
  13. Vitória – 33 pontos
  14. Corinthians – 32 pontos
  15. Mirassol – 32 pontos
  16. Vasco da Gama – 31 pontos*
  17. Grêmio – 29 pontos
  18. Internacional – 28 pontos
  19. Clube do Remo – 23 pontos
  20. Chapecoense – 18 pontos*

*Times com 27 partidas no campeonato

Vai ter jogo do Brasileirão neste final de semana?

Não. A resposta é negativa, pois não há partidas programadas para os próximos dias na Série A.

Quando o Campeonato Brasileiro retorna?

Os jogos voltam a ser disputados no início de outubro de 2026, com o início da 21ª rodada.

Quais são os próximos jogos confirmados na tabela?

O recomeço da competição trará duelos tradicionais, incluindo São Paulo x Santos e Atlético-MG x Red Bull Bragantino na primeira semana de outubro.

Por que há pausas no Brasileirão?

O calendário do futebol nacional frequentemente se ajusta a períodos de paralisação e janelas internacionais de seleções ou ajustes estruturais de datas.

Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolBrasileirão

Mais de Esporte

Mercado de cards atinge bilhões em vendas e atrai fundos de investimento

'Um pouco envergonhado': Tom Brady pede desculpas após soltar palavrão ao vivo

Japonês de 17 anos 'choca' mundo da natação com recorde nos 200m peito

Nike desiste de acordo publicitário com Benzema por 'histórico judicial' do atacante

Mais na Exame

Esporte

Mercado de cards atinge bilhões em vendas e atrai fundos de investimento

Inteligência Artificial

Como designers estão usando Canva e Figma com IA sem perder o controle criativo

Um conteúdo Bússola

O metro quadrado deixou de ser argumento de venda?

Ciência

Tesouro de 2 mil anos achado no Danúbio tinha ferro para fabricar 500 espadas