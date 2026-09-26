Vai ter jogo do Brasileirão hoje? Confira o calendário

RESUMO | Não haverá partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana, com o torneio tendo seus próximos confrontos agendados apenas para o início de outubro de 2026.

O Campeonato Brasileiro chega a uma fase de intensa disputa, exigindo dos clubes o máximo de rendimento na reta decisiva da temporada. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.

A retomada da competição será marcada pela realização da 29ª rodada, distribuída estrategicamente entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Enquanto a liderança é disputada ponto a ponto entre Palmeiras e Flamengo, a parte inferior da tabela reflete o desespero de clubes tradicionais que tentam escapar da zona de perigo. (Internacional, Grêmio, Vasco, Corinthians estão no Z4 ou na proximidade dele).

Agenda da 29ª rodada

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:

Red Bull Bragantino x Mirassol – 19h30

Clube do Remo x Grêmio – 19h30

Internacional x Corinthians – 19h30

Vitória x Chapecoense – 20h00

Botafogo x Vasco – 20h30

Cruzeiro x São Paulo – 21h30

Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:

Santos x Flamengo – 19h30

Athletico-PR x Atlético-MG – 20h00

Fluminense x Coritiba – 21h30

Palmeiras x Bahia – 21h30

Classificação atualizada do Brasileirão

Flamengo – 60 pontos Palmeiras – 57 pontos Athletico-PR – 49 pontos Fluminense – 48 pontos Bahia – 46 pontos Cruzeiro – 45 pontos Atlético-MG – 40 pontos* Santos – 38 pontos* Coritiba – 38 pontos Red Bull Bragantino – 36 pontos* São Paulo – 36 pontos* Botafogo – 35 pontos Vitória – 33 pontos Corinthians – 32 pontos Mirassol – 32 pontos Vasco da Gama – 31 pontos* Grêmio – 29 pontos Internacional – 28 pontos Clube do Remo – 23 pontos Chapecoense – 18 pontos*

*Times com 27 partidas no campeonato

Vai ter jogo do Brasileirão neste final de semana?

Não. A resposta é negativa, pois não há partidas programadas para os próximos dias na Série A.

Quando o Campeonato Brasileiro retorna?

Os jogos voltam a ser disputados no início de outubro de 2026, com o início da 21ª rodada.

Quais são os próximos jogos confirmados na tabela?

O recomeço da competição trará duelos tradicionais, incluindo São Paulo x Santos e Atlético-MG x Red Bull Bragantino na primeira semana de outubro.

Por que há pausas no Brasileirão?

O calendário do futebol nacional frequentemente se ajusta a períodos de paralisação e janelas internacionais de seleções ou ajustes estruturais de datas.