Vai ter jogo do Brasileirão hoje? Confira o calendário

Campeonato Brasileiro está paralisado por causa da Data Fifa. (Lucas Figueiredo/CBF) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Redator na Exame
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07h51.
RESUMO | Não haverá partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana, com o torneio tendo seus próximos confrontos agendados apenas para o início de outubro de 2026.
O Campeonato Brasileiro chega a uma fase de intensa disputa, exigindo dos clubes o máximo de rendimento na reta decisiva da temporada. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.
A retomada da competição será marcada pela realização da 29ª rodada, distribuída estrategicamente entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.
Enquanto a liderança é disputada ponto a ponto entre Palmeiras e Flamengo, a parte inferior da tabela reflete o desespero de clubes tradicionais que tentam escapar da zona de perigo. (Internacional, Grêmio, Vasco, Corinthians estão no Z4 ou na proximidade dele).
Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:
Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:
*Times com 27 partidas no campeonato
Não. A resposta é negativa, pois não há partidas programadas para os próximos dias na Série A.
Os jogos voltam a ser disputados no início de outubro de 2026, com o início da 21ª rodada.
O recomeço da competição trará duelos tradicionais, incluindo São Paulo x Santos e Atlético-MG x Red Bull Bragantino na primeira semana de outubro.
O calendário do futebol nacional frequentemente se ajusta a períodos de paralisação e janelas internacionais de seleções ou ajustes estruturais de datas.