Fórmula 1: que horas e onde assistir à classificação do GP do Azerbaijão?

Fórmula 1: veja como acompanhar o fim de semana da categoria no Azerbaijão ((Foto: Andrej Isakovic / AFP))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13h07.
A categoria automobilística Fórmula 1 realiza a classificação do GP do Azerbaijão nesta sexta-feira, 25, às 9h, no horário de Brasília, no Circuito de Baku. A corrida da 15ª etapa da temporada de 2026 ocorrerá no sábado, 26, devido ao Dia da Memória, celebrado no Azerbaijão no domingo, 27.
A Fórmula 1 define a classificação para a corrida do fim de semana no Circuito de Baku, no Azerbaijão, nesta sexta-feira, 24. O Grande Prêmio do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 e terá uma programação um pouco incomum em relação ao resto da temporada.
A programação oficial foi alterada devido a um feriado no calendário nacional do Azerbaijão. No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020. Assim, a corrida principal do GP vai acontecer no sábado, 26.
As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começaram na quinta-feira, 24, e seguem até sábado, 26.
Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.
A classificação acontece às 9h, no horário de Brasília, após a sessão de Treino Livre 3, que está marcada para às 5h30.
A sessão de classificação da Fórmula 1 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.
A classificação do GP do Azerbaijão começa às 9h desta sexta-feira, 25, no horário de Brasília. O Treino Livre 3 será realizado antes, às 5h30.
A classificação será transmitida pelo SporTV3, pelo GloboPlay e pela F1 TV, serviço oficial de streaming da Fórmula 1. A sessão não terá exibição na TV Globo aberta.
O GP do Azerbaijão será disputado no sábado devido ao Dia da Memória, celebrado no país no domingo, 27. A data marca um período de luto pelas vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020.
A corrida do GP do Azerbaijão começa às 8h deste sábado, 26, no horário de Brasília. A prova será realizada no Circuito de Baku.
Os treinos livres 1 e 2 ocorrem na quinta-feira, 24, às 5h30 e às 9h. Na sexta-feira, 25, o Treino Livre 3 começa às 5h30 e a classificação às 9h, enquanto a corrida será no sábado, 26, às 8h.
O GP do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026. O fim de semana seguirá o formato tradicional, com três treinos livres, uma classificação e a corrida principal.