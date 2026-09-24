Esporte

Fórmula 1: que horas e onde assistir à classificação do GP do Azerbaijão?

Etapa em Baku tem programação antecipada devido a feriado nacional; classificação para corrida acontecerá nesta sexta-feira, 25

Fórmula 1: veja como acompanhar o fim de semana da categoria no Azerbaijão ((Foto: Andrej Isakovic / AFP))

Fórmula 1: veja como acompanhar o fim de semana da categoria no Azerbaijão ((Foto: Andrej Isakovic / AFP))

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13h07.

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RESUMO ＋

A categoria automobilística Fórmula 1 realiza a classificação do GP do Azerbaijão nesta sexta-feira, 25, às 9h, no horário de Brasília, no Circuito de Baku. A corrida da 15ª etapa da temporada de 2026 ocorrerá no sábado, 26, devido ao Dia da Memória, celebrado no Azerbaijão no domingo, 27.

A Fórmula 1 define a classificação para a corrida do fim de semana no Circuito de Baku, no Azerbaijão, nesta sexta-feira, 24. O Grande Prêmio do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 e terá uma programação um pouco incomum em relação ao resto da temporada.

A programação oficial foi alterada devido a um feriado no calendário nacional do Azerbaijão. No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020. Assim, a corrida principal do GP vai acontecer no sábado, 26.

Como será a programação da Fórmula 1 em Baku?

As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começaram na quinta-feira, 24, e seguem até sábado, 26.

Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.

Que horas é a classificação na sexta-feira?

A classificação acontece às 9h, no horário de Brasília, após a sessão de Treino Livre 3, que está marcada para às 5h30.

Onde assistir à classificação da Fórmula 1 no Azerbaijão?

A sessão de classificação da Fórmula 1 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.

Confira o calendário oficial da Fórmula 1 para o GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24

  • Treino livre 1: 05h30
  • Treino livre 2: 09h

Sexta-feira, 25

  • Treino livre 3: 05h30
  • Classificação: 09h

Sábado, 26

  • Corrida: 08h

Perguntas frequentes

Que horas começa a classificação do GP do Azerbaijão? ＋

A classificação do GP do Azerbaijão começa às 9h desta sexta-feira, 25, no horário de Brasília. O Treino Livre 3 será realizado antes, às 5h30.

Onde assistir à classificação da Fórmula 1 no Azerbaijão? ＋

A classificação será transmitida pelo SporTV3, pelo GloboPlay e pela F1 TV, serviço oficial de streaming da Fórmula 1. A sessão não terá exibição na TV Globo aberta.

Por que o GP do Azerbaijão será disputado no sábado? ＋

O GP do Azerbaijão será disputado no sábado devido ao Dia da Memória, celebrado no país no domingo, 27. A data marca um período de luto pelas vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020.

Que horas será a corrida do GP do Azerbaijão? ＋

A corrida do GP do Azerbaijão começa às 8h deste sábado, 26, no horário de Brasília. A prova será realizada no Circuito de Baku.

Qual é a programação da Fórmula 1 no Azerbaijão? ＋

Os treinos livres 1 e 2 ocorrem na quinta-feira, 24, às 5h30 e às 9h. Na sexta-feira, 25, o Treino Livre 3 começa às 5h30 e a classificação às 9h, enquanto a corrida será no sábado, 26, às 8h.

Qual etapa da Fórmula 1 será o GP do Azerbaijão de 2026? ＋

O GP do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026. O fim de semana seguirá o formato tradicional, com três treinos livres, uma classificação e a corrida principal.

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