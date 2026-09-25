Esporte

Brasil empata com a Austrália por 1x1 no último lance de jogo amistoso

No primeiro jogo desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, o Brasil saiu atrás no segundo tempo, mas buscou a igualdade no último lance da partida

Rayan: jogador garantiu o empate brasileiro contra a Austrália (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rayan: jogador garantiu o empate brasileiro contra a Austrália (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09h14.

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A Seleção Brasileira arrancou um empate por 1 a 1 com a Austrália nesta sexta-feira, 25, no North Queensland Stadium, em Townsville. No primeiro jogo desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, o Brasil saiu atrás no segundo tempo, mas buscou a igualdade no último lance da partida, com gol de Rayan aos 49 minutos.

O empate veio depois de uma partida em que o Brasil chegou a ficar em desvantagem por quase toda a etapa final. Aos 22 minutos, Irankunda cobrou uma falta e acertou uma finalização espetacular para marcar um golaço e colocar a Austrália na frente.

Quando a derrota parecia encaminhada, a Seleção encontrou a reação no último ataque. Raphinha cobrou escanteio e Rayan apareceu para cabecear. A bola bateu no goleiro Beach e ainda no travessão antes de entrar, garantindo o 1 a 1 e evitando que o primeiro compromisso do novo ciclo terminasse com derrota.

Rayan salva o Brasil no último lance

O gol brasileiro saiu aos 49 minutos do segundo tempo, praticamente na última oportunidade da partida. Rayan aproveitou a cobrança de escanteio de Raphinha e cabeceou para o fundo da rede depois de a bola tocar no goleiro australiano e no travessão.

A comemoração encerrou uma partida que parecia caminhar para uma derrota brasileira. O empate, embora não seja uma vitória no primeiro teste depois da Copa, permite que a equipe de Carlo Ancelotti deixe a Austrália com um resultado menos negativo.

O jogo também marcou o início de uma nova etapa para a Seleção depois de uma campanha decepcionante no Mundial. A derrota para a Noruega nas oitavas de final igualou a pior campanha brasileira desde 1990, e os amistosos desta Data Fifa foram planejados para que Ancelotti pudesse observar novos nomes e começar a preparar a equipe para os próximos ciclos.

Ancelotti testa novos jogadores

O treinador italiano escalou Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.

A partida marcou as estreias oficiais de Matheuzinho e Vitor Reis pela Seleção principal. Estêvão também recebeu sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Ancelotti.

A ideia do treinador é aproveitar a sequência de compromissos para dar rodagem a novos jogadores, observar atletas com potencial e começar a definir alternativas para o futuro. A preparação já mira competições como a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Brasil volta a enfrentar a Austrália na terça-feira

O empate não encerra a sequência entre as duas seleções. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 29, às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois do segundo amistoso contra os australianos, a Seleção ainda enfrentará a Índia em 3 de outubro, em Calcutá.

  • Austrália x Brasil (2º jogo): terça-feira, 29/09, às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane — transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.
  • Índia x Brasil: 03/10, em Calcutá.

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