Colômbia vai ganhar a Copa do Mundo? Modelo da FGV coloca país na frente do Brasil

Depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2022, a Colômbia retorna ao torneio cercada por expectativas que poucos projetavam há quatro anos. Embalada pela campanha que a levou à final da Copa América e liderada por nomes como Luis Díaz e James Rodríguez, a seleção estreia nesta quarta-feira, 17, contra o Uzbequistão, já apontada como uma das dez principais candidatas ao título.

O jogo da Colômbia abre o Grupo K — que tem ainda Portugal e República Democrática do Congo. É a última seleção sul-americana a entrar em campo na primeira rodada do torneio, depois de Argentina, Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai já terem estreado.

A Colômbia vai ganhar?

A Colômbia tem 5,16% de chance de ser campeã da Copa do Mundo de 2026, segundo o modelo estatístico da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV) — sexto lugar entre as 48 seleções.

1. Espanha — 14,72% de chance de ser campeã

— 14,72% de chance de ser campeã 2. Argentina — 13,13%

— 13,13% 3. Inglaterra — 9,49%

— 9,49% 4. França — 7,57%

— 7,57% 5. Alemanha — 6,07%

— 6,07% 6. Colômbia — 5,16%

— 5,16% 7. Portugal — 5,13%

— 5,13% 8. Marrocos — 4,92%

— 4,92% 9. Brasil — 4,39%

— 4,39% 10. Países Baixos — 4,00%

É um número que surpreende para uma seleção que nem chegou a disputar a Copa anterior.

De ausente em 2022 a finalista da Copa América

A ausência da Colômbia na Copa do Catar, há quatro anos, torna a presença em 2026 ainda mais significativa.

A seleção chega como finalista da Copa América de 2024 — quando perdeu para a Argentina na prorrogação, por 1 a 0 — e terceira colocada nas eliminatórias sul-americanas, à frente de seleções tradicionais do continente.

A boa fase recente perdeu um pouco de força com derrotas para Croácia (1 a 2) e França (1 a 3) em amistosos preparatórios, mas a equipe se recuperou vencendo Costa Rica (3 a 1) e Jordânia (2 a 0) nos últimos testes antes do torneio.

James Rodríguez e Luis Díaz

O técnico argentino Néstor Lorenzo aposta na força do meio-campo colombiano, que reúne Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz — um dos destaques do Bayern de Munique na última temporada, autor de 15 gols e 14 assistências pelo clube alemão.

Nas eliminatórias, Díaz marcou sete gols, atrás apenas de Lionel Messi entre os artilheiros do torneio, incluindo um gol fora de casa contra a própria Argentina.

James Rodríguez, aos 34 anos, disputa sua terceira Copa do Mundo — a primeira foi em 2014, no Brasil, quando se tornou artilheiro do torneio com seis gols.

Em 2026, seu papel mudou: não chega mais como a explosão jovem que recebeu prêmio de melhor jogador da edição, mas como líder e organizador de uma geração que busca repetir o nível daquele time.

Foi o maior assistente das eliminatórias sul-americanas, com sete passes para gol — número que confirma sua influência mesmo numa fase diferente da carreira, atuando hoje pelo León, do México.

Por que a altitude da Cidade do México pode ajudar

O Estádio Azteca, a 2.250 metros de altitude, deve tornar o início do jogo mais lento do que o habitual, uma condição que tende a favorecer a Colômbia, time com toque de bola mais refinado e que administra a posse com paciência.

O Uzbequistão, em sua primeira Copa do Mundo da história, chega embalado mas com pouca experiência em competições desse nível: a seleção, comandada pelo italiano Fabio Cannavaro, perdeu para Canadá (2 a 0) e Holanda (2 a 1) em testes recentes.

As duas seleções nunca se enfrentaram antes em jogos oficiais ou amistosos registrados.

O obstáculo chamado Portugal

Apesar do número relativamente favorável da FGV, a Colômbia não é favorita no Grupo K — esse posto pertence a Portugal, que tem Cristiano Ronaldo disputando sua sexta Copa aos 41 anos.

Mas a seleção colombiana é vista como a principal ameaça à liderança portuguesa na chave, justamente pelo equilíbrio entre talento ofensivo e experiência que o elenco de Lorenzo reúne.

O primeiro teste é nesta quarta-feira. Uma vitória sobre o Uzbequistão coloca a Colômbia em posição confortável para encarar Portugal e a RD Congo nas rodadas seguintes — e justificaria, na prática, o número que o modelo da FGV já está projetando.