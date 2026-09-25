'Um pouco envergonhado': Tom Brady pede desculpas após soltar palavrão ao vivo

RESUMO | O ex-quarterback e comentarista Tom Brady pediu desculpas publicamente após utilizar um termo de baixo calão ao descrever um lançamento do quarterback Dak Prescott durante uma transmissão da NFL pela Fox.

O ex-jogador e comentarista esportivo Tom Brady utilizou um vocabulário informal e de forte apelo durante a transmissão da emissora Fox no confronto entre Dallas Cowboys e Washington Commanders.

Ao descrever a potência de um lançamento milimétrico desferido pelo quarterback Dak Prescott para o wide receiver CeeDee Lamb, o heptacampeão do Super Bowl classificou a jogada utilizando o termo "piss missile", expressão coloquial em inglês associada a passes extremamente velozes e certeiros.

A repercussão imediata da fala no ar levou o analista a vir a público nesta quinta-feira, 24, para se retratar formalmente com os telespectadores. E

m entrevista, Brady admitiu publicamente o constrangimento gerado pelo episódio, ponderando com bom humor sobre o impacto do vocabulário em lares de todo o país e brincando que o cofrinho de multas por palavrões em sua residência está enchendo rapidamente. "Há muitas vovós em casa que provavelmente não estão muito felizes com a minha boca na Fox. Vou consertar isso. Desculpem, peço perdão", declarou.

Apesar da polêmica pontual que mobilizou os fãs da liga, o incidente não interfere no robusto contrato de exclusividade do ex-atleta com a rede de televisão, firmado por dez anos e avaliado em US$ 375 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões).

Com a promessa de adotar uma postura mais adequada para toda a família nas próximas coberturas, Brady já se prepara para sua próxima escala na cabine de transmissão, onde comandará a análise do duelo deste domingo entre o Buffalo Bills e o Los Angeles Chargers.

O contrato com a Fox

Apesar do tom bem-humorado e das críticas de espectadores mais conservadores, defensores do ex-jogador apontaram que a gíria descrevia com precisão a potência do passe executado pelo atleta dos Cowboys. A polêmica pontual, contudo, não altera a rotina de trabalho do heptacampeão do Super Bowl na emissora norte-americana.

Brady ingressou na equipe de transmissão da Fox por meio de um contrato de dez anos avaliado em US$ 375 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) antes do início da temporada de 2024. Com o pedido de desculpas registrado e a promessa de um filtro mais rigoroso para o microfone aberto, o comentarista já tem seu próximo compromisso agendado na liga: ele estará no comando da cabine para a transmissão do duelo deste domingo entre o Buffalo Bills e o Los Angeles Chargers.

O significado de "piss missile"

A expressão "piss missile" é um termo coloquial de forte apelo informal e humorístico no inglês norte-americano, amplamente utilizado no meio esportivo para descrever objetos, chutes, rebatidas ou lançamentos executados com uma velocidade impressionante, potência descomunal e trajetória totalmente em linha reta. Embora não exista uma tradução literal polida ou exata no vocabulário esportivo em português, o conceito pode ser perfeitamente comparado a termos populares como "foguete", "tiro forte", "bolaço" ou uma "linha de tiro".

Na prática das coberturas de modalidades como beisebol, golfe, hóquei e futebol americano, a gíria ganha vida própria ao qualificar jogadas de intensidade máxima. No contexto específico da NFL — como na jogada executada pelo quarterback Dak Prescott que motivou o comentário de Tom Brady —, o termo descreve um passe longo que corta o campo com tanta rapidez e precisão que se assemelha a um projétil cortando o ar. Etimologicamente, a construção une "missile" (míssil, alinhando-se à velocidade e à trajetória retilínea) a "piss" (termo vulgar que funciona como um intensificador informal de exagero, fazendo alusão à força brutal do lance).

O que Tom Brady disse durante a transmissão da NFL?

O comentarista utilizou a expressão informal "piss missile" para descrever a velocidade e precisão de um passe desferido pelo quarterback Dak Prescott.

Qual foi a reação do ex-jogador após o episódio?

Brady pediu desculpas publicamente, admitiu estar constrangido com o palavrão e brincou que o cofrinho de multas em sua casa está ficando cheio.

Por que a declaração gerou repercussão?

O uso do termo de baixo calão na TV aberta gerou reclamações de telespectadores e levou o analista a prometer um vocabulário mais familiar.

Qual é a situação de Brady na emissora Fox?

O ex-jogador possui um contrato de dez anos avaliado em US$ 375 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) para atuar como principal analista de transmissões da NFL.

Qual será o próximo jogo transmitido por ele?

Brady estará no comando da cabine para a partida entre Buffalo Bills e Los Angeles Chargers.