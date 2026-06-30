Vitória histórica sobre a Alemanha faz Paraguai parar para comemorar; veja como foi

Paraguai: Presidente Santiago Peña oficializou a folga nacional após a seleção vencer a Alemanha nos pênaltis e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Freelancer
Publicado em 30 de junho de 2026 às 22h12.
O Paraguai viveu uma das maiores celebrações de sua história recente no futebol. Após eliminar a Alemanha nos pênaltis na última segunda-feira, 29, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o governo decretou feriado nacional para que a população pudesse comemorar o feito histórico.
A decisão foi anunciada pelo presidente Santiago Peña poucas horas depois da classificação. Em publicação nas redes sociais, o chefe de Estado afirmou que "hoje celebra um país inteiro" e classificou a conquista como uma demonstração da força, da fé e da perseverança do povo paraguaio.
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
A classificação veio após um confronto dramático. Paraguai e Alemanha empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Nas cobranças de pênaltis, os paraguaios venceram por 4 a 3 e eliminaram a seleção tetracampeã do mundo, considerada uma das favoritas ao título.
O goleiro Orlando Gill brilhou ao defender duas cobranças, enquanto José Canale converteu o pênalti decisivo que garantiu a vaga da Albirroja na próxima fase do Mundial.
O decreto presidencial destacou que a conquista ultrapassa o âmbito esportivo e representa um momento de união para o país. Segundo o texto oficial, o objetivo da medida foi permitir que todos os paraguaios participassem das comemorações desta "histórica jornada".
La emoción se adueñó de la Calle Palma. 🇵🇾
Una sola voz, un solo sentimiento y un país entero celebran la histórica clasificación ❤️🤍 pic.twitter.com/VPyvl0Wsfy
— Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) June 30, 2026
Com a folga decretada, ruas e praças de diversas cidades ficaram tomadas por torcedores vestidos com as cores da seleção. Em Assunção, milhares de pessoas ocuparam o centro histórico para celebrar a classificação que entrou para a história do futebol paraguaio.
🚨 PARAGUAY 🇵🇾 ELIMINÓ A ALEMANIA 🇩🇪 de la Copa del Mundo, y así se celebra en las calles de Asunción. pic.twitter.com/PDycZgyuxT
— Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) June 29, 2026
A classificação para as oitavas de final mantém o Paraguai na disputa pelo título mundial. O próximo confronto dos sul-americanos na Copa do Mundo será no sábado, 4 de julho, contra a França, que ganhou da Suécia nesta terça.
🇵🇾 Así celebra #Paraguay el pase a 8vos de final de la Copa del Mundo ⚽
El centro de Asunción es una verdadera fiesta con miles de hinchas, banderas y una emoción que no se detiene tras la histórica clasificación 🥳
Video: gentileza#TelefuturoPy pic.twitter.com/GwMOc5MufK
— Telefuturo (@Telefuturo) June 30, 2026