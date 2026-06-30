Esporte

Fase de grupos copa 2026

Vitória histórica sobre a Alemanha faz Paraguai parar para comemorar; veja como foi

País inteiro foi liberado para celebrar a classificação histórica da Albirroja diante da tetracampeã mundial

Paraguai: Presidente Santiago Peña oficializou a folga nacional após a seleção vencer a Alemanha nos pênaltis e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Paraguai: Presidente Santiago Peña oficializou a folga nacional após a seleção vencer a Alemanha nos pênaltis e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de junho de 2026 às 22h12.

O Paraguai viveu uma das maiores celebrações de sua história recente no futebol. Após eliminar a Alemanha nos pênaltis na última segunda-feira, 29, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o governo decretou feriado nacional para que a população pudesse comemorar o feito histórico.

A decisão foi anunciada pelo presidente Santiago Peña poucas horas depois da classificação. Em publicação nas redes sociais, o chefe de Estado afirmou que "hoje celebra um país inteiro" e classificou a conquista como uma demonstração da força, da fé e da perseverança do povo paraguaio.

Vitória histórica sobre uma potência mundial

A classificação veio após um confronto dramático. Paraguai e Alemanha empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Nas cobranças de pênaltis, os paraguaios venceram por 4 a 3 e eliminaram a seleção tetracampeã do mundo, considerada uma das favoritas ao título.

O goleiro Orlando Gill brilhou ao defender duas cobranças, enquanto José Canale converteu o pênalti decisivo que garantiu a vaga da Albirroja na próxima fase do Mundial.

Goleiro Orlando Gill celebra com companheiros de time o avanço do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo (Jewel SAMAD / AFP)

Governo justificou medida como celebração nacional

O decreto presidencial destacou que a conquista ultrapassa o âmbito esportivo e representa um momento de união para o país. Segundo o texto oficial, o objetivo da medida foi permitir que todos os paraguaios participassem das comemorações desta "histórica jornada".

Com a folga decretada, ruas e praças de diversas cidades ficaram tomadas por torcedores vestidos com as cores da seleção. Em Assunção, milhares de pessoas ocuparam o centro histórico para celebrar a classificação que entrou para a história do futebol paraguaio.

Paraguai segue vivo na Copa

A classificação para as oitavas de final mantém o Paraguai na disputa pelo título mundial. O próximo confronto dos sul-americanos na Copa do Mundo será no sábado, 4 de julho, contra a França, que ganhou da Suécia nesta terça.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoParaguai

Mais de Esporte

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Jannik Sinner x Nuno Borges: que horas e onde assistir ao jogo de Wimbledon

Wimbledon 2026: veja a programação completa do Grand Slam de Londres

João Fonseca x Jesper de Jong: veja horário e onde assistir ao jogo de Wimbledon

Mais na Exame

Esporte

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Brasil

Alcolumbre adia votação de pauta-bomba com impacto de R$ 28 bi para julho

EXAME Agro

Governo lança Plano Safra da Agricultura Familiar com R$ 97,3 bilhões

Mundo

Mercosul inicia negociação com Japão para formar área de livre comércio de US$ 7 trilhões