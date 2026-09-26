Mercado de cards atinge bilhões em vendas e atrai fundos de investimento

RESUMO | A indústria de cartões colecionáveis, conhecidos como "trading cards", passa por um novo momento de alta impulsionada tanto por colecionadores tradicionais quanto por investidores de alto patrimônio em busca de ativos físicos.

O mercado de cartões colecionáveis passa por um momento de expansão estrutural nos Estados Unidos, atraindo desde compradores comuns até investidores de alto poder aquisitivo.

De acordo com informações publicadas pelo The Athletic, a indústria superou o modelo das antigas lojas de passatempo das décadas de 1980 e 1990, transformando-se em um setor que movimenta cifras bilionárias e altera a trajetória de consumo de diversos participantes.

Lendas da NBA dos anos 90 viram febre entre colecionadores de cards; itens chegam a R$ 40 mil

Os dados de vendas evidenciam o volume das operações atuais no setor. A plataforma Card Ladder, que monitora transações em sites de revenda e leilões, registrou operações superiores a US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,95 bilhões) no mês de agosto, ultrapassando a marca anterior de US$ 695 milhões (cerca de R$ 3,82 bilhões).

Se somados os valores gastos diretamente com fabricantes e varejistas físicos, as projeções indicam que o total movimentado no mês ultrapassa a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões).

A facilidade de acesso é apontada como um dos fatores centrais para esse crescimento financeiro. A aquisição da fabricante Topps pela Fanatics e a obtenção de licenças exclusivas de ligas profissionais como NBA, NFL e MLB alteraram a dinâmica de produção e distribuição de produtos.

Além disso, o setor de certificação ganhou escala comercial, com empresas especializadas avaliando e atestando o estado de conservação dos cartões, processo que define o valor final do item no mercado de revenda.

O perfil dos compradores também apresenta ramificações. Colecionadores com renda média enxergam nos cartões uma classe de ativos físicos que pode apresentar valorização diante de cenários inflacionários, diferenciando-se de investimentos no mercado de ações ou apostas esportivas.

Para esse grupo, a posse do item material funciona como uma garantia de valor residual, permitindo que a comercialização seja feita de forma física independentemente das flutuações digitais.

A busca por edições exclusivas

As fabricantes de cartões modificaram suas estratégias de produção, inserindo autógrafos, pedaços de uniformes usados em jogos oficiais e artes originais para criar itens de tiragem limitada. Essa oferta de produtos gera um modelo de alto retorno para compradores de caixas seladas. O The Athletic cita o exemplo de um cartão exclusivo do atleta estreante Cooper Flagg, que atingiu lances de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões) em leilão, após ser obtido por um colecionador que pagou US$ 515 (cerca de R$ 2,8 mil) por uma cota em uma abertura coletiva de pacotes na internet.

Para os investidores com alto volume de capital, os cartões raros funcionam como uma alternativa de investimento que substitui a aquisição de obras de arte clássicas. Até setembro de 2026, o mercado registrou 59 vendas públicas de cartões por valores acima de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), superando o recorde anual anterior de 43 vendas.

Fundos de investimento focados nesse segmento adquiriram peças únicas, como um cartão com assinaturas de Michael Jordan e Kobe Bryant comprado por US$ 12,9 milhões (cerca de R$ 70,9 milhões) por uma plataforma gerida por empresários do setor financeiro.

Amadurecimento do setor e mudança no padrão de consumo

Especialistas consultados pelo The Athletic afirmam que o mercado atual opera com bases financeiras mais rigorosas do que durante o período da pandemia. Naquela época, o fluxo de compras impulsionou os preços de cartões de atletas novatos que posteriormente apresentaram desvalorização. Em 2026, os aportes financeiros concentram-se em esportistas já consolidados. Índices de rastreamento mostram valorizações em doze meses para cartões de nomes como Shohei Ohtani, Michael Jordan, LeBron James e Tom Brady.

Apesar da circulação de valores milionários no topo da cadeia, o volume de colecionadores com foco em itens de baixo custo sustenta a base de lojas físicas. Estabelecimentos relatam fluxo diário de clientes focados em adquirir cartões avulsos por quantias reduzidas. Após registrar um pico de preços, sofrer uma correção e se estabilizar no pós-pandemia, o mercado de "trading cards" demonstrou capacidade de retenção de capital, estabelecendo patamares de preços estruturados e consolidando-se como uma frente de comércio regular.

O que impulsionou o recente crescimento do mercado de "trading cards"?

O aumento no acesso a compras online, o crescimento de empresas de certificação de qualidade e a produção de cartões exclusivos com autógrafos e materiais esportivos alavancaram o setor.

Quanto o mercado movimentou recentemente?

Segundo o monitoramento da Card Ladder, as vendas online superaram US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,95 bilhões) em agosto de 2026, com o total geral estimado em mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões).

Como os investidores de alto patrimônio enxergam esses cartões?

Os cartões são tratados como uma classe de investimento alternativo e comparados a obras de arte contemporâneas por investidores mais jovens.

Qual foi o maior valor pago por um cartão recentemente?

Um cartão exclusivo contendo autógrafos e pedaços de uniformes de Michael Jordan e Kobe Bryant foi adquirido por US$ 12,9 milhões (cerca de R$ 70,9 milhões).

Qual é a diferença entre o mercado na pandemia e o mercado atual em 2026?

O The Athletic aponta que os compradores atuais estão investindo de forma estruturada em atletas históricos (como Michael Jordan e Shohei Ohtani), evitando o risco financeiro de investir em novatos sem trajetória consolidada.