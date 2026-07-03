Lionel Messi supera Vozinha e marca primeiro gol da Argentina contra Cabo Verde

Lionel Messi: o craque marcou o primeiro gol da Argentina contra Cabo Verde (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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Publicado em 3 de julho de 2026 às 19h43.
Em um duelo entre dois dos grandes personagens desta Copa do Mundo, Lionel Messi marcou diante de Vozinha. A Argentina encara Cabo Verde pelos 16 avos de final.
O craque argentino tirou o zero do placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após um lindo lançamento de Lisandro Martínez, o camisa 10 fez um domínio fantástico e, de frente para o goleiro cabo-verdiano, estufou as redes.
Com o tento, Lionel Messi chegou a 7 gols nesta Copa do Mundo e recuperou a liderança da artilharia do torneio. Kylian Mbappé, da França, aparece em segundo lugar, com 6 bolas nas redes.
Além disso, o argentino chegou a 20 gols na história das Copas e ampliou ainda mais o recorde de maior goleador em Mundiais. Curiosamente, Mbappé também aparece na segunda colocação nesse quesito, com 18 tentos.
Quem vencer o duelo entre Argentina e Cabo Verde vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto será na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.