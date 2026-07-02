Por que Balogun foi expulso? Entenda o lance que tira o atacante dos EUA das oitavas

Balogun: jogador estará suspenso contra a Bélgica ((Foto: Jamie Squire / Getty Images via AFP))
Colaboradora
Publicado em 2 de julho de 2026 às 10h29.
Os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, na quarta-feira, 1º, em Santa Clara, na Califórnia. No entanto, a classificação veio acompanhada de uma baixa importante para a próxima fase.
Autor do primeiro gol da partida, o atacante Folarin Balogun foi expulso no segundo tempo após uma entrada em Tarik Muharemovic. O árbitro Raphael Claus inicialmente deixou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor e, após a análise, aplicou o cartão vermelho direto por falta grave.
Com um jogador a menos, os norte-americanos resistiram à pressão e ainda ampliaram o placar nos minutos finais, com Malik Tillman, garantindo a classificação para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. Balogun, porém, cumprirá suspensão automática e está fora do confronto.
A jogada aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando os Estados Unidos venciam por 1 a 0.
Após um lançamento pela esquerda, Balogun tentou ganhar posição sobre Muharemovic. Durante a disputa pela bola, o atacante acabou pisando na parte de trás da perna do defensor bósnio, deslizando pela panturrilha até atingir o tornozelo.
Em velocidade normal, o lance passou a impressão de um contato acidental, provocado pela dinâmica da jogada. No entanto, as imagens em câmera lenta evidenciaram o impacto sobre o tornozelo do adversário, que precisou de atendimento médico.
Depois da revisão recomendada pelo VAR, Raphael Claus anunciou no sistema de som do estádio que a expulsão ocorreu por "falta grave" ("serious foul play").
De acordo com as Regras do Jogo da International Football Association Board (IFAB), uma entrada que coloque em risco a integridade física do adversário ou utilize força excessiva deve ser punida como falta grave.
A regra estabelece que qualquer jogador que entre na disputa da bola com uma ou ambas as pernas e utilize força excessiva ou coloque em risco a segurança do oponente deve ser expulso, independentemente da intenção.
Embora não tenha havido indícios de que Balogun quisesse atingir Muharemovic, a interpretação da arbitragem considerou que o contato ofereceu risco suficiente para justificar o cartão vermelho.
Não. Segundo o regulamento disciplinar da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, cartões vermelhos geram suspensão automática para a partida seguinte e não podem ser alvo de recurso por parte das seleções.
Além da suspensão automática, a Comissão Disciplinar da Fifa ainda pode ampliar a punição caso entenda que a infração merece uma sanção maior. Até o momento, porém, Balogun está suspenso apenas para o duelo contra a Bélgica.
Caso os Estados Unidos sejam eliminados antes do cumprimento de uma eventual punição adicional, a suspensão remanescente será transferida para a próxima partida oficial da seleção norte-americana.
Para o ex-árbitro da Premier League, Graham Scott, a expulsão reflete uma tendência cada vez mais comum após a introdução do árbitro de vídeo.
Segundo ele, em entrevista a The New York Times, antigamente a avaliação se concentrava na intensidade e no controle da entrada. Hoje, as imagens em câmera lenta acabam destacando o ponto de contato, o que pode fazer lances acidentais parecerem mais violentos.
Na avaliação de Scott, Balogun não entrou de maneira descontrolada nem teve a intenção de machucar o adversário. Ainda assim, o contato no tornozelo e as imagens revisadas pelo VAR tornaram a expulsão praticamente inevitável dentro da interpretação atual das regras.
Sim, mas com restrições.
O atacante poderá estar no estádio para acompanhar a partida das oitavas de final, porém não terá acesso ao vestiário da seleção, ao túnel de acesso ao gramado, à área técnica nem ao banco de reservas.
A Fifa também impede que jogadores suspensos participem do aquecimento da equipe ou permaneçam nas proximidades do campo durante a partida.