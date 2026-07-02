Por que Balogun foi expulso? Entenda o lance que tira o atacante dos EUA das oitavas

Os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, na quarta-feira, 1º, em Santa Clara, na Califórnia. No entanto, a classificação veio acompanhada de uma baixa importante para a próxima fase.

Autor do primeiro gol da partida, o atacante Folarin Balogun foi expulso no segundo tempo após uma entrada em Tarik Muharemovic. O árbitro Raphael Claus inicialmente deixou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor e, após a análise, aplicou o cartão vermelho direto por falta grave.

Com um jogador a menos, os norte-americanos resistiram à pressão e ainda ampliaram o placar nos minutos finais, com Malik Tillman, garantindo a classificação para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. Balogun, porém, cumprirá suspensão automática e está fora do confronto.

O que aconteceu no lance da expulsão?

A jogada aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando os Estados Unidos venciam por 1 a 0.

Após um lançamento pela esquerda, Balogun tentou ganhar posição sobre Muharemovic. Durante a disputa pela bola, o atacante acabou pisando na parte de trás da perna do defensor bósnio, deslizando pela panturrilha até atingir o tornozelo.

Em velocidade normal, o lance passou a impressão de um contato acidental, provocado pela dinâmica da jogada. No entanto, as imagens em câmera lenta evidenciaram o impacto sobre o tornozelo do adversário, que precisou de atendimento médico.

Depois da revisão recomendada pelo VAR, Raphael Claus anunciou no sistema de som do estádio que a expulsão ocorreu por "falta grave" ("serious foul play").

Por que Balogun recebeu cartão vermelho?

De acordo com as Regras do Jogo da International Football Association Board (IFAB), uma entrada que coloque em risco a integridade física do adversário ou utilize força excessiva deve ser punida como falta grave.

A regra estabelece que qualquer jogador que entre na disputa da bola com uma ou ambas as pernas e utilize força excessiva ou coloque em risco a segurança do oponente deve ser expulso, independentemente da intenção.

Embora não tenha havido indícios de que Balogun quisesse atingir Muharemovic, a interpretação da arbitragem considerou que o contato ofereceu risco suficiente para justificar o cartão vermelho.

Balogun pode recorrer da expulsão?

Não. Segundo o regulamento disciplinar da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, cartões vermelhos geram suspensão automática para a partida seguinte e não podem ser alvo de recurso por parte das seleções.

Além da suspensão automática, a Comissão Disciplinar da Fifa ainda pode ampliar a punição caso entenda que a infração merece uma sanção maior. Até o momento, porém, Balogun está suspenso apenas para o duelo contra a Bélgica.

Caso os Estados Unidos sejam eliminados antes do cumprimento de uma eventual punição adicional, a suspensão remanescente será transferida para a próxima partida oficial da seleção norte-americana.

O que diz a análise da arbitragem?

Para o ex-árbitro da Premier League, Graham Scott, a expulsão reflete uma tendência cada vez mais comum após a introdução do árbitro de vídeo.

Segundo ele, em entrevista a The New York Times, antigamente a avaliação se concentrava na intensidade e no controle da entrada. Hoje, as imagens em câmera lenta acabam destacando o ponto de contato, o que pode fazer lances acidentais parecerem mais violentos.

Na avaliação de Scott, Balogun não entrou de maneira descontrolada nem teve a intenção de machucar o adversário. Ainda assim, o contato no tornozelo e as imagens revisadas pelo VAR tornaram a expulsão praticamente inevitável dentro da interpretação atual das regras.

Balogun poderá acompanhar o jogo contra a Bélgica?

Sim, mas com restrições.

O atacante poderá estar no estádio para acompanhar a partida das oitavas de final, porém não terá acesso ao vestiário da seleção, ao túnel de acesso ao gramado, à área técnica nem ao banco de reservas.

A Fifa também impede que jogadores suspensos participem do aquecimento da equipe ou permaneçam nas proximidades do campo durante a partida.