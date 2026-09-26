De cópia a referência mundial: o carro chinês virou o padrão

RESUMO | O hotel The 13 Palace, em Macau, trocou recentemente sua frota de Rolls-Royce por 13 sedãs chineses Maextro S800, avaliados em cerca de R$ 1 milhão cada. A mudança reflete a ascensão da indústria automotiva chinesa, que exportou 8,3 milhões de veículos em 2025 e ampliou sua influência global em inovação, tecnologia e luxo.

Recentemente, aconteceu algo que me deixou bastante surpreso: o hotel The 13 Palace em Macau trocou a sua famosa frota de Rolls-Royce por 13 unidades do sedã de ultraluxo da marca chinesa Maextro S800, fruto da parceria entre a Huawei e a JAC. Cada unidade custa 1,388 milhão de iuanes, o equivalente a cerca de R$ 1 milhão.

O hotel havia encomendado, em 2014, 30 Rolls-Royce Phantom por US$ 20 milhões (o maior pedido individual da história da marca britânica). Acredito que, mesmo que a troca seja pequena em número de carros, ela simboliza um movimento poderoso, que ninguém imaginava que chegaria tão rápido.

Penso que hoje o setor automotivo é o que mais simboliza para o mundo o novo papel que a China ocupa no cenário econômico global. Em 2025, o país exportou 8,3 milhões de veículos, com uma alta de 30% sobre 2024. Estamos falando de mais que o dobro dos cerca de 4 milhões embarcados pelo Japão, líder incontestável do ranking global de exportações por décadas.

No mesmo ano de 2025 a produção chinesa somou 34,5 milhões de unidades. Já este ano, segundo dados da China Association of Automobile Manufacturers, só no primeiro semestre, as exportações já somavam 5,096 milhões de veículos, com uma alta de 65,3% sobre o mesmo período de 2025.

A inversão da dependência tecnológica

Estamos assistindo a uma verdadeira inversão na relação de dependência tecnológica entre Ocidente e Oriente. Se, a partir dos anos 1980, foram joint ventures como a Shanghai Volkswagen que trouxeram capital e know-how estrangeiros para os chineses, hoje estamos assistindo a montadoras tradicionais que buscam know-how na China, como a General Motors, que acabou de estender sua joint venture com a SAIC até 2047. A Honda também renovou seu acordo com a GAC até 2038, enquanto a Volkswagen prolongou o seu com a SAIC até 2040.

A China hoje tem uma clara ambição de moldar a inovação do setor. Em abril de 2026, a BYD tornou-se a primeira montadora chinesa a liderar o ranking global de inovação da consultoria alemã Center of Automotive Management, com 157 pontos, superando Volkswagen e Mercedes-Benz.

A fábrica em Beijing da Xiaomi produz em média um carro a cada 76 segundos, enquanto a da NIO, em Hefei, opera com mais de 700 robôs e automação de 97,5%. As marcas chinesas estão conseguindo fazer o que a Apple realizou no segmento de celulares na primeira década dos anos 2000 com o lançamento do iPhone: transformar o carro em uma plataforma de software.

Empresas como a Leapmotor verticalizam até 65% da produção de seus componentes, do motor a sistemas de entretenimento, o que ajuda a reduzir o ciclo de lançamento de um modelo de cerca de cinco anos para menos de dois. A China também concentra mais de 50% das patentes mundiais de baterias para veículos elétricos, o que sustenta soluções como o sistema Reev (Range Extended Electric Vehicle), útil em mercados com infraestrutura de recarga ainda incipiente, caso do Brasil.

O resultado de tudo isso? As marcas chinesas se tornaram a nova referência em termos de inovação, qualidade e rapidez de resposta às dinâmicas do mercado. Elas entendem a importância de implementar uma mentalidade orientada à velocidade e à experiência de marca.

É importante lembrar que, hoje, a economia e a vida chinesa dependem totalmente do universo digital. Dessa forma, as marcas chinesas conseguiram alcançar áreas rurais antes isoladas do progresso econômico das grandes metrópoles do país. A aposta da China está cada vez mais em novos modelos de negócio definidos por uma jornada do cliente multicanal, na qual a evolução está sempre poderosamente ativa.