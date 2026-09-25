Japonês de 17 anos 'choca' mundo da natação com recorde nos 200m peito

RESUMO | O nadador japonês Shin Ohashi, de apenas 17 anos, quebrou o recorde mundial dos 200 metros peito nesta quinta-feira (24), ao vencer a prova nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya com o tempo impressionante de 2:04.83.

O nadador japonês Shin Ohashi cravou seu nome na história da natação mundial ao estabelecer uma nova marca extraordinária nos 200 metros peito.

Disputando o quinto dia de competições dos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya, no Tokyo Aquatics Centre, o jovem de apenas 17 anos completou a prova em 2:04.83, tornando-se o primeiro homem na história a nadar a distância abaixo da barreira dos 2 minutos e 5 segundos.

Ohashi impôs um ritmo muito forte desde os metros iniciais, o que lhe permitiu construir uma vantagem importante ao longo dos parciais. Mesmo com uma leve queda de rendimento no segundo e terceiro trechos, o japonês encontrou uma arrancada impressionante no último quarto de prova para superar o antigo recorde mundial de 2:05.48, que pertencia ao chinês Qin Haiyang desde o Campeonato Mundial de 2023.

Ascensão meteórica e o respeito dos rivais

Com passagens vitoriosas nas categorias de base — incluindo medalhas de ouro nos Campeonatos Pan-Pacífico Junior e Mundial Junior —, Ohashi já desponta como um dos principais nomes da modalidade com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A performance dominante não passou despercebida pelos principais concorrentes do circuito internacional, a começar pelo campeão olímpico Léon Marchand.

Em declarações reproduzidas pelo portal oficial Olympics.com, o multicampeão francês não escondeu o impacto gerado pelo talento do jovem japonês. "Estou com medo. Estou com muito medo dele", afirmou Marchand, entre risos. "Ele ainda é muito jovem, e as pessoas ao redor dele são excelentes. O nado de peito dele é incrível, e estou muito animado — além de estressado — para competir contra ele", completou o rival.

Chinesa de 13 anos brilha nos Jogos Asiáticos

A natação mundial registra um novo marco de precocidade com o desempenho da chinesa Yu Zidi. Aos 13 anos, a atleta consolidou uma campanha impecável nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya ao conquistar sua terceira medalha de ouro na competição, vencendo a final dos 400 metros estilos com o tempo de 4:28.56. Com essa marca, Zidi não apenas garantiu o topo do pódio com uma vantagem expressiva sobre as concorrentes, como também pulverizou o recorde do torneio que pertencia à compatriota Ye Shiwen havia 12 anos (4:32.97).

O feito histórico inseriu a jovem em um grupo altamente restrito da modalidade. Ao registrar a marca de 4:28.56, Yu Zidi tornou-se apenas a quinta mulher na história da natação mundial a completar a distância abaixo da barreira dos 4 minutos e 29 segundos. O desempenho coroa uma sequência de triunfos na competição em Tóquio, onde ela também faturou os títulos e recordes nas provas de 200 metros mariposa e 200 metros estilos, colocando em mira o recorde asiático absoluto estabelecido por Ye Shiwen nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 (4:28.43).

A trajetória da atleta natural de Baoding chama a atenção internacional desde o ano anterior, quando, com apenas 12 anos, faturou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Singapura com o revezamento chinês, tornando-se uma das medalhistas mais jovens da história da competição. Com comparações inevitáveis a grandes nomes da natação global e com os olhos voltados para o ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, Yu Zidi firma-se como uma das realidades mais impressionantes do esporte de alto rendimento.

Qual recorde Shin Ohashi quebrou?

O jovem japonês bateu o recorde mundial dos 200 metros peito masculino.

Qual foi o tempo exato registrado pelo nadador?

Ohashi completou a prova em 2:04.83 nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Por que esse feito é inédito?

Shin Ohashi tornou-se o primeiro homem na história da natação a completar os 200m peito abaixo da marca de 2 minutos e 5 segundos.

De quem era o recorde anterior?

A marca pertencia ao chinês Qin Haiyang, que havia registrado 2:05.48 no Mundial de 2023.

Qual é a próxima competição do atleta?

O nadador japonês planeja disputar o Campeonato Mundial, marcado para dezembro, em Pequim.