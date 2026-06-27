Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata definidos até agora

Espanha x Uruguai: seleção europeia venceu os latinos e avançou em primeiro lugar do grupo para o mata-mata (Alfredo Estrella/Afp)
Repórter
Publicado em 27 de junho de 2026 às 08h30.
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste sábado, 27, com apenas três grupos ainda em disputa. Mesmo antes da definição completa dos classificados, o chaveamento do mata-mata já começa a tomar forma.
Até o momento, Brasil, México, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Egito, Espanha e França garantiram a liderança de seus grupos. Também já avançaram para a próxima fase Marrocos, Canadá, Austrália, Costa do Marfim, Japão e Noruega.
Os últimos classificados e o posicionamento final das chaves serão conhecidos ao longo deste sábado, quando os grupos J, K e L encerram a primeira fase.
Inglaterra, Gana, Colômbia, Portugal e Argentina entram em campo buscando confirmar vaga ou assegurar a liderança de seus grupos.
Como a Copa de 2026 conta com 48 seleções, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, também avançam os oito melhores terceiros colocados.
Antes da rodada decisiva deste sábado, a classificação provisória dos terceiros é:
A definição completa do chaveamento das oitavas de final será conhecida após o encerramento dos jogos deste sábado.