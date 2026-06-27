Esporte

Fase de grupos copa 2026

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata definidos até agora

Com 16 seleções já classificadas, confrontos das oitavas começam a ganhar forma; definição dos grupos J, K e L acontece neste sábado

Espanha x Uruguai: seleção europeia venceu os latinos e avançou em primeiro lugar do grupo para o mata-mata (Alfredo Estrella/Afp)

Espanha x Uruguai: seleção europeia venceu os latinos e avançou em primeiro lugar do grupo para o mata-mata (Alfredo Estrella/Afp)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de junho de 2026 às 08h30.

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste sábado, 27, com apenas três grupos ainda em disputa. Mesmo antes da definição completa dos classificados, o chaveamento do mata-mata já começa a tomar forma.

Até o momento, Brasil, México, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Egito, Espanha e França garantiram a liderança de seus grupos. Também já avançaram para a próxima fase Marrocos, Canadá, Austrália, Costa do Marfim, Japão e Noruega.

Os últimos classificados e o posicionamento final das chaves serão conhecidos ao longo deste sábado, quando os grupos J, K e L encerram a primeira fase.

Inglaterra, Gana, Colômbia, Portugal e Argentina entram em campo buscando confirmar vaga ou assegurar a liderança de seus grupos.

Como está o chaveamento da Copa do Mundo até agora

28/06 - domingo

  • 16h — África do Sul x Canadá

29/06 - segunda-feira

  • 14h — Brasil x Japão
  • 17h30 — Alemanha x 3º colocado do Grupo A/B/C/D/F
  • 22h — Países Baixos x Marrocos

30/06 - terça-feira

  • 14h — Costa do Marfim x Noruega
  • 18h — França x 3º colocado do Grupo C/D/F/G/H
  • 22h — México x 3º colocado do Grupo C/E/F/H/I

01/07 - quarta-feira

  • 13h — Vencedor do Grupo L x 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K
  • 17h — Bélgica x 3º colocado do Grupo A/E/H/I/J
  • 21h — Estados Unidos x 3º colocado do Grupo B/E/F/I/J

02/07 - quinta-feira

  • 16h — Espanha x 2º colocado do Grupo J
  • 20h — 2º colocado do Grupo K x 2º colocado do Grupo L

03/07 - sexta-feira

  • 0h — Suíça x 3º colocado do Grupo E/F/G/I/J
  • 15h — Austrália x 2º colocado do Grupo G
  • 19h — Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 — Vencedor do Grupo K x 3º colocado do Grupo D/E/I/J/L

Melhores terceiros estão provisoriamente classificados

Como a Copa de 2026 conta com 48 seleções, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, também avançam os oito melhores terceiros colocados.

Antes da rodada decisiva deste sábado, a classificação provisória dos terceiros é:

  • Suécia (Grupo F) – 4 pontos
  • Equador (Grupo E) – 4 pontos
  • Bósnia e Herzegovina (Grupo B) – 4 pontos
  • Paraguai (Grupo D) – 4 pontos
  • Senegal (Grupo I) – 3 pontos
  • Irã (Grupo G) – 3 pontos
  • Croácia (Grupo L) – 3 pontos (ainda joga a 3ª rodada da fase de grupos)
  • República da Coreia (Grupo A) – 3 pontos

A definição completa do chaveamento das oitavas de final será conhecida após o encerramento dos jogos deste sábado.

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