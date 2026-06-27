Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata definidos até agora

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste sábado, 27, com apenas três grupos ainda em disputa. Mesmo antes da definição completa dos classificados, o chaveamento do mata-mata já começa a tomar forma.

Até o momento, Brasil, México, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Egito, Espanha e França garantiram a liderança de seus grupos. Também já avançaram para a próxima fase Marrocos, Canadá, Austrália, Costa do Marfim, Japão e Noruega.

Os últimos classificados e o posicionamento final das chaves serão conhecidos ao longo deste sábado, quando os grupos J, K e L encerram a primeira fase.

Inglaterra, Gana, Colômbia, Portugal e Argentina entram em campo buscando confirmar vaga ou assegurar a liderança de seus grupos.

Como está o chaveamento da Copa do Mundo até agora

28/06 - domingo

16h — África do Sul x Canadá

29/06 - segunda-feira

14h — Brasil x Japão

— Brasil x Japão 17h30 — Alemanha x 3º colocado do Grupo A/B/C/D/F

— Alemanha x 3º colocado do Grupo A/B/C/D/F 22h — Países Baixos x Marrocos

30/06 - terça-feira

14h — Costa do Marfim x Noruega

— Costa do Marfim x Noruega 18h — França x 3º colocado do Grupo C/D/F/G/H

— França x 3º colocado do Grupo C/D/F/G/H 22h — México x 3º colocado do Grupo C/E/F/H/I

01/07 - quarta-feira

1 3h — Vencedor do Grupo L x 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K

— Vencedor do Grupo L x 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K 17h — Bélgica x 3º colocado do Grupo A/E/H/I/J

— Bélgica x 3º colocado do Grupo A/E/H/I/J 21h — Estados Unidos x 3º colocado do Grupo B/E/F/I/J

02/07 - quinta-feira

16h — Espanha x 2º colocado do Grupo J

— Espanha x 2º colocado do Grupo J 20h — 2º colocado do Grupo K x 2º colocado do Grupo L

03/07 - sexta-feira

0h — Suíça x 3º colocado do Grupo E/F/G/I/J

— Suíça x 3º colocado do Grupo E/F/G/I/J 15h — Austrália x 2º colocado do Grupo G

— Austrália x 2º colocado do Grupo G 19h — Argentina x Cabo Verde

— Argentina x Cabo Verde 22h30 — Vencedor do Grupo K x 3º colocado do Grupo D/E/I/J/L

Melhores terceiros estão provisoriamente classificados

Como a Copa de 2026 conta com 48 seleções, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, também avançam os oito melhores terceiros colocados.

Antes da rodada decisiva deste sábado, a classificação provisória dos terceiros é:

Suécia (Grupo F) – 4 pontos

Equador (Grupo E) – 4 pontos

Bósnia e Herzegovina (Grupo B) – 4 pontos

Paraguai (Grupo D) – 4 pontos

Senegal (Grupo I) – 3 pontos

Irã (Grupo G) – 3 pontos

Croácia (Grupo L) – 3 pontos (ainda joga a 3ª rodada da fase de grupos)

República da Coreia (Grupo A) – 3 pontos

A definição completa do chaveamento das oitavas de final será conhecida após o encerramento dos jogos deste sábado.