Neymar joga contra a Escócia? Ancelotti prevê retorno do camisa 10

Neymar deve voltar a ficar à disposição da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no jogo contra a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, em Miami, pela última rodada do Grupo C.

A previsão foi dada pelo técnico Carlo Ancelotti após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite de sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos.

"Sim. Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", declarou Ancelotti.

Neymar se recupera de lesão

O camisa 10 ficou fora da partida e permaneceu em Nova Jersey para seguir o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita.

O jogador está na etapa final do tratamento da lesão sentida há cerca de um mês, durante derrota do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes da partida, a CBF divulgou imagens do treino realizado por Neymar na sexta-feira. O jogador tem trabalhado no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park.

Segundo as informações divulgadas, o camisa 10 tem feito atividades em dois períodos. Além dos treinos em campo, realiza exercícios na academia durante a tarde, acompanhado dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

Apesar da previsão positiva de Ancelotti, a comissão técnica brasileira trata o retorno de Neymar com cuidado. A ideia é não acelerar etapas para que o atacante tenha a melhor recuperação possível.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa?

Brasil e Escócia se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h, em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira chega ao jogo com quatro pontos e na liderança da chave. Depois do empate na estreia contra Marrocos e da vitória sobre o Haiti, o Brasil tem a vaga na próxima fase praticamente assegurada.