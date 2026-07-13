Sensação da Espanha, Yamal completa 19 anos, vira fenômeno nas redes e atrai geração Z

Spain's forward #19 Lamine Yamal reacts during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (TIENNE LAURENT / AFP)
Repórter
Publicado em 13 de julho de 2026 às 18h07.
Considerado um dos principais símbolos da nova geração da seleção da Espanha, Lamine Yamal, que atua no Barcelona, completa 19 anos nesta segunda-feira e é um dos nomes da atualidade que move a geração Z.
Ele logo cedo conquistou a titularidade no Barcelona, se tornando o mais jovem a estrear e a marcar gols pelo clube catalão, quebrando recordes de precocidade desde o seu primeiro jogo profissional em abril de 2023, aos 15 anos. O atacante conquistou múltiplos títulos pelo clube, incluindo a La Liga e a Supercopa da Espanha, firmando-se como um dos principais nomes da nova geração.
Seu sucesso no Barça abriu portas para a seleção principal da Espanha, onde se consolidou como uma estrela mundial ao conquistar a Eurocopa 2024 e se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história do torneio. Devido à sua importância, Yamal passou a vestir a histórica camisa 10 do Barcelona.
"O que se vê é uma mudança em como a nova geração se relaciona com o esporte. Via TikTok, o jovem busca cada vez mais o que está além do jogo: o bastidor, a comemoração, a pessoa por trás do atleta. O resultado em campo virou só uma camada. Os nomes que explodem hoje brilham tanto fora quanto dentro de campo. Nesse ambiente, surfar um momento ficou fácil, qualquer marca consegue. O difícil, e o que de fato fica, é a associação que se sustenta: a que tem história de marca e constância por trás", explica Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End.
Há pouco mais de dois anos, Yamal marcava o gol da vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Mallorca pela La Liga, o que rendeu comparações de seu treinador com Lionel Messi, e atuou como titular pela Seleção Espanhola no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em um amistoso de alto nível contra o Brasil. Ele foi um dos grandes destaques da partida, sofrendo um pênalti e sendo aplaudido de pé pelo público adversário.
Atualmente, Yamal conta com mais de 46 milhões de seguidores, e dos atletas com a sua idade, é disparado o que mais tem fãs no Instagram, fato que também rendeu a ele uma série de parcerias comerciais, caso de American Eagle, Visa, Beats, Powerade, adidas e pontualmente o Mc'Donalds para a Copa.
A conexão entre Lamine Yamal e a Geração Z gira em torno da drástica mudança na forma como o público jovem consome esportes.
"Lamine Yamal consolida-se, indiscutivelmente, como a principal referência da nova geração do futebol global. Para além do desempenho técnico excepcional e do protagonismo na conquista de títulos expressivos, demonstra uma maturidade e um senso de responsabilidade admirável para a idade que têm. Estamos diante de um atleta que não apenas molda o presente de seu clube e seleção, mas que reúne todos os atributos para se posicionar como o próximos grande ícone e embaixador do esporte mundial", afirma Veridiano Pinheiro, Diretor Executivo da FutPro Expo.
Números da plataforma Flashscore também ajudam a dimensionar os dados de Lamine Yamal. Ele divide com Kylian Mbappé o posto de jogador mais valioso da Copa do Mundo de 2026, avaliado em cerca de R$ 1,33 bilhão.
Os dados mostram que, embora em momentos diferentes de suas carreiras, ambos já ocupam posições de protagonismo dentro e fora de campo e se consolidam como dois dos principais símbolos da geração que sucederá nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.