Sensação da Espanha, Yamal completa 19 anos, vira fenômeno nas redes e atrai geração Z

Considerado um dos principais símbolos da nova geração da seleção da Espanha, Lamine Yamal, que atua no Barcelona, completa 19 anos nesta segunda-feira e é um dos nomes da atualidade que move a geração Z.

Ele logo cedo conquistou a titularidade no Barcelona, se tornando o mais jovem a estrear e a marcar gols pelo clube catalão, quebrando recordes de precocidade desde o seu primeiro jogo profissional em abril de 2023, aos 15 anos. O atacante conquistou múltiplos títulos pelo clube, incluindo a La Liga e a Supercopa da Espanha, firmando-se como um dos principais nomes da nova geração.

Seu sucesso no Barça abriu portas para a seleção principal da Espanha, onde se consolidou como uma estrela mundial ao conquistar a Eurocopa 2024 e se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história do torneio. Devido à sua importância, Yamal passou a vestir a histórica camisa 10 do Barcelona.

"O que se vê é uma mudança em como a nova geração se relaciona com o esporte. Via TikTok, o jovem busca cada vez mais o que está além do jogo: o bastidor, a comemoração, a pessoa por trás do atleta. O resultado em campo virou só uma camada. Os nomes que explodem hoje brilham tanto fora quanto dentro de campo. Nesse ambiente, surfar um momento ficou fácil, qualquer marca consegue. O difícil, e o que de fato fica, é a associação que se sustenta: a que tem história de marca e constância por trás", explica Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End.

Há pouco mais de dois anos, Yamal marcava o gol da vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Mallorca pela La Liga, o que rendeu comparações de seu treinador com Lionel Messi, e atuou como titular pela Seleção Espanhola no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em um amistoso de alto nível contra o Brasil. Ele foi um dos grandes destaques da partida, sofrendo um pênalti e sendo aplaudido de pé pelo público adversário.

Yamal como referência

Atualmente, Yamal conta com mais de 46 milhões de seguidores, e dos atletas com a sua idade, é disparado o que mais tem fãs no Instagram, fato que também rendeu a ele uma série de parcerias comerciais, caso de American Eagle, Visa, Beats, Powerade, adidas e pontualmente o Mc'Donalds para a Copa.

A conexão entre Lamine Yamal e a Geração Z gira em torno da drástica mudança na forma como o público jovem consome esportes.

"Lamine Yamal consolida-se, indiscutivelmente, como a principal referência da nova geração do futebol global. Para além do desempenho técnico excepcional e do protagonismo na conquista de títulos expressivos, demonstra uma maturidade e um senso de responsabilidade admirável para a idade que têm. Estamos diante de um atleta que não apenas molda o presente de seu clube e seleção, mas que reúne todos os atributos para se posicionar como o próximos grande ícone e embaixador do esporte mundial", afirma Veridiano Pinheiro, Diretor Executivo da FutPro Expo.

Números da plataforma Flashscore também ajudam a dimensionar os dados de Lamine Yamal. Ele divide com Kylian Mbappé o posto de jogador mais valioso da Copa do Mundo de 2026, avaliado em cerca de R$ 1,33 bilhão.

Os dados mostram que, embora em momentos diferentes de suas carreiras, ambos já ocupam posições de protagonismo dentro e fora de campo e se consolidam como dois dos principais símbolos da geração que sucederá nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.