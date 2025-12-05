Esporte

Sorteio Copa do Mundo 2026: confira grupo completo do Brasil

Seleção Brasileira está no Grupo C da primeira fase do mundial; veja os confrontos

Copa do Mundo 2026: veja quem o Brasil vai enfrentar (Fifa/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h05.

Nesta sexta-feira, 5, sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. O sorteio começou às 14h do horário de Brasília.

Os jogos começam em 11 de junho de 2026. Confira o resultado brasileiro.

Em qual grupo o Brasil está?

O Brasil e outras noves seleções (México, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha) estavam no pote 1.

A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C. 

Quem mais está no Grupo C?

  • Brasil
  • Marrocos
  • Escócia
  • Haiti

História de sucesso no Grupo C

Essa é a terceira vez que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo.

A última vez foi em 2002, a última vez que o Brasil ganhou o mundial. Antes mesmo do sorteio, o ex-técnico da Seleção, Dunga, afirmou estar confiante quanto às possibilidades do hexacampeonato. 

Copa do Mundo 2026

O mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3. Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4.

Uma tabela atualizada com os jogos, estádios e horários será divulgada neste sábado, 6 de dezembro.

