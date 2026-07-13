Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando volta o Brasileirão? Veja a data e os jogos da retomada após a Copa do Mundo

Série A será retomada antes mesmo da decisão do Mundial, com a 19ª rodada distribuída ao longo de cinco dias

Brasileirão: Torneio entra em reta final após pausa pela Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão: Torneio entra em reta final após pausa pela Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de julho de 2026 às 16h55.

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fez muitos torcedores voltarem as atenções para o calendário nacional. E a espera pelo Campeonato Brasileiro será curta. A Série A será retomada antes mesmo da decisão do Mundial.

A bola volta a rolar pelo Brasileirão no dia 16 de julho, três dias antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19. A reabertura da competição terá dois jogos: Botafogo x Santos e Vitória x Vasco.

Rodada será disputada ao longo de cinco dias

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi distribuída entre os dias 16 e 23 de julho. Na sexta-feira, 17, Fluminense recebe o Bragantino, enquanto o Mirassol enfrenta o Grêmio.

A sequência continua na terça-feira, 21, com Atlético-MG x Bahia. No dia seguinte, quatro partidas movimentam a competição: Coritiba x Palmeiras, São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro e Chapecoense x Flamengo.

O encerramento da rodada acontece na quinta-feira, 23, quando Corinthians e Remo fecham a programação.

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão

  • 16/07: Botafogo x Santos (19h30)
  • 16/07: Vitória x Vasco (19h30)
  • 17/07: Fluminense x Bragantino (20h)
  • 17/07: Mirassol x Grêmio (20h)
  • 21/07: Atlético-MG x Bahia (19h30)
  • 22/07: Coritiba x Palmeiras (19h30)
  • 22/07: São Paulo x Athletico-PR (21h30)
  • 22/07: Internacional x Cruzeiro (21h30)
  • 22/07: Chapecoense x Flamengo (21h30)
  • 23/07: Corinthians x Remo (19h30)
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