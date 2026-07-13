Quando volta o Brasileirão? Veja a data e os jogos da retomada após a Copa do Mundo

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fez muitos torcedores voltarem as atenções para o calendário nacional. E a espera pelo Campeonato Brasileiro será curta. A Série A será retomada antes mesmo da decisão do Mundial.

A bola volta a rolar pelo Brasileirão no dia 16 de julho, três dias antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19. A reabertura da competição terá dois jogos: Botafogo x Santos e Vitória x Vasco.

Rodada será disputada ao longo de cinco dias

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi distribuída entre os dias 16 e 23 de julho. Na sexta-feira, 17, Fluminense recebe o Bragantino, enquanto o Mirassol enfrenta o Grêmio.

A sequência continua na terça-feira, 21, com Atlético-MG x Bahia. No dia seguinte, quatro partidas movimentam a competição: Coritiba x Palmeiras, São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro e Chapecoense x Flamengo.

O encerramento da rodada acontece na quinta-feira, 23, quando Corinthians e Remo fecham a programação.

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão