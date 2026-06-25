Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja o caminho do Brasil até a final

O Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 e confirmou sua classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu a liderança do Grupo C.

Apesar de ainda não conhecer seu rival na 2ª fase do Mundial, a Seleção já tem as datas definidas caso vá avançando de fase. Isso aconteceu porque a Fifa já deixou a programação dos jogos definida antes mesmo de o torneio começar.

Assim, este será o caminho do Brasil caso alcance a final da Copa do Mundo de 2026:

2ª fase: 29 de junho (segunda-feira), às 14h

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h

Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h

Final: 19 de julho (domingo), às 18h

Próximo adversário

Com o aumento do número de seleções participantes, a Copa do Mundo ganhou uma fase eliminatória a mais. Com isso, antes das oitavas de final, serão disputados os 16 avos de final, que contarão com os 32 países classificados na fase de grupos.

Por ter garantido a primeira colocação, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A definição do adversário acontece nesta quinta-feira, 25, às 20h. Os holandeses enfrentam os tunisianos e só dependem de si para avançar como líderes da chave. Já os japoneses enfrentam os suecos; quem vencer deve ficar com a segunda posição e cruzar com o Brasil no mata-mata.