Esporte

Fase de grupos copa 2026

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja o caminho do Brasil até a final

Com vaga garantida no mata-mata, Seleção Brasileira já sabe quando joga se avançar até a final do Mundial

Vini Jr: o Brasil joga na próxima segunda-feira, 29, pela 2ª fase da Copa do Mundo (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Vini Jr: o Brasil joga na próxima segunda-feira, 29, pela 2ª fase da Copa do Mundo (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 25 de junho de 2026 às 12h24.

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O Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 e confirmou sua classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu a liderança do Grupo C.

Apesar de ainda não conhecer seu rival na 2ª fase do Mundial, a Seleção já tem as datas definidas caso vá avançando de fase. Isso aconteceu porque a Fifa já deixou a programação dos jogos definida antes mesmo de o torneio começar.

Assim, este será o caminho do Brasil caso alcance a final da Copa do Mundo de 2026:

  • 2ª fase: 29 de junho (segunda-feira), às 14h
  • Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
  • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
  • Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h
  • Final: 19 de julho (domingo), às 18h

Próximo adversário

Com o aumento do número de seleções participantes, a Copa do Mundo ganhou uma fase eliminatória a mais. Com isso, antes das oitavas de final, serão disputados os 16 avos de final, que contarão com os 32 países classificados na fase de grupos.

Por ter garantido a primeira colocação, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A definição do adversário acontece nesta quinta-feira, 25, às 20h. Os holandeses enfrentam os tunisianos e só dependem de si para avançar como líderes da chave. Já os japoneses enfrentam os suecos; quem vencer deve ficar com a segunda posição e cruzar com o Brasil no mata-mata.

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