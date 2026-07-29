Recordes e frustrações: como foi a passagem de Neymar pela Seleção Brasileira

A trajetória de Neymar com a camisa da Seleção Brasileiraparece que chegou ao fim. Na madrugada desta quarta-feira, 29, após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, pela Copa Sul-Americana, o atacante confirmou que não pretende mais defender o Brasil.

A declaração foi dada na zona mista da Vila Belmiro e oficializou uma decisão que já havia sido sinalizada depois da eliminação brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais", afirmou o atacante na zona mista.

Despedida aconteceu onde tudo começou

Caso realmente não volte a vestir a camisa da Seleção, o último jogo de Neymar pelo Brasil terá sido a derrota por 2 a 1 para a Noruega, em 5 de julho de 2026, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A despedida aconteceu em Nova Jersey, o mesmo local onde o atacante iniciou sua trajetória pela equipe nacional. Em 10 de agosto de 2010, Neymar estreou com a camisa do Brasil justamente em um amistoso contra os Estados Unidos e marcou, de cabeça, um dos gols da vitória por 2 a 0.

Os números de Neymar pela Seleção

Ao longo de 16 anos defendendo a Amarelinha, Neymar disputou 130 partidas, marcou 80 gols e distribuiu 58 assistências. Em Copas do Mundo, balançou as redes nove vezes e encerrou a carreira na Seleção após disputar quatro edições do torneio.

Mesmo sem conquistar o título mundial, Neymar deixa a Seleção Brasileira com marcas históricas reconhecidas pela Fifa. O atacante encerra a carreira internacional como o maior artilheiro da história do Brasil no critério da entidade e também lidera o ranking de assistências da equipe nacional.

Além disso, tornou-se um dos poucos jogadores brasileiros a disputar quatro Copas do Mundo. Ao lado de Pelé, também é o único atleta a marcar gols em quatro edições diferentes do torneio.

Pela Seleção principal, Neymar conquistou a Copa das Confederações de 2013. Já com a equipe olímpica, liderou o Brasil na campanha da inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, um dos momentos mais marcantes de sua carreira com a camisa verde e amarela.