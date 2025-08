O melhor artilheiro: quem fez mais gols na história da Seleção Brasileira?

O jogador Neymar Jr se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira ao alcançar 79 gols em 125 jogos, segundo a Fifa. O marco histórico foi registrado em 8 de setembro de 2023, durante a vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, o atacante marcou dois gols e homenageou Pelé com os famosos socos no ar, sua comemoração característica. Os gols saíram aos 16 e aos 47 minutos do segundo tempo, consolidando Neymar como o novo líder da artilharia oficial da seleção.

O feito superou Pelé, que soma 77 gols em 91 partidas oficiais reconhecidas pela Fifa — embora a CBF conte 95 gols em 113 jogos, incluindo confrontos contra clubes e combinados, o que o colocaria na frente de Neymar.

Ranking dos maiores artilheiros da seleção

Segundo a contagem da Fifa, Neymar lidera com 79 gols. Pelé vem logo atrás, com 77, seguido por Ronaldo (62), Romário (55) e Zico (48).

Os gols de Neymar

Dos 79 gols marcados:

62 foram com o pé direito

14 com o pé esquerdo

3 de cabeça

21 de pênalti

4 de falta

O atacante marcou 72 gols com a camisa amarela e 7 com a azul, sendo 31 deles sob o comando de Tite.

Gols por competição

44 gols em amistosos

16 gols em eliminatórias

8 gols em Copas do Mundo

5 gols em Copas América

4 gols na Copa das Confederações

2 gols no Superclássico das Américas

Conquistas com a seleção

Neymar conquistou a Copa das Confederações de 2013, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Superclássico das Américas em 2011, 2012 e 2014.