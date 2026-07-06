Ancelotti diz que Brasil 'merecia ganhar' da Noruega e fez 'um bom Mundial'

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 deixou Carlo Ancelotti frustrado, mas sem perder a perspectiva para o futuro. Após a derrota por 2 a 1, no domingo, 5, o treinador afirmou que a Seleção Brasileira merecia vencer a partida e fez "um bom Mundial".

"Estamos todos profundamente tristes. Acho que fizemos não um Mundial especial, mas um bom Mundial. Também no jogo de hoje merecíamos ganhar. Quando acontece um momento assim, temos que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. Não é um fim, é o início de um novo ciclo", afirmou em coletiva.

Segundo o italiano, a equipe controlou boa parte do jogo, criou oportunidades e acabou sendo castigada pela eficiência de Erling Haaland, autor dos dois gols da Noruega. "Sabíamos que eles podiam jogar nesse estilo. Durante 70 minutos o jogo estava sob controle, mas o Haaland acabou decidindo."

Ancelotti também afirmou que acreditava que a seleção tinha elenco para disputar o título mundial. "Acho que o Brasil, com esse elenco, poderia competir. Hoje parecia um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades."

Ancelotti defende substituições

Questionado sobre as mudanças promovidas durante a partida, Ancelotti explicou que as substituições tinham como objetivo aumentar a profundidade ofensiva da equipe.

"Endrick entrou para dar mais profundidade e teve oportunidade um ou dois minutos depois. Para ter qualidade no último terço colocamos Neymar e, na direita, Endrick. Depois troquei Bruno porque estava cansado para colocar pernas frescas no meio-campo."

O treinador também reforçou que o Brasil criou chances suficientes para vencer. "O jogo foi, por uma parte, um bom jogo. Tivemos muitas oportunidades na primeira etapa e também na segunda, quando estava 0 a 0. As mudanças eram para colocar mais frescor, dar mais profundidade e tentar ganhar o jogo."

O futuro da Seleção

Apesar da eliminação, Ancelotti afirmou que o foco agora será dar sequência ao trabalho e preparar a renovação da equipe. O técnico teve o contrato renovado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 2030.

"Não sei como a torcida vai reagir. Posso dizer o que vamos fazer: seguir trabalhando para essa seleção, tentando melhorar e buscar novas ideias. O trabalho foi bom. O futebol é assim. Às vezes tem que administrar a tristeza de uma derrota."

O italiano também disse que pretende avaliar novos atletas para reforçar o grupo nos próximos anos. "Agora temos que administrar a tristeza. Amanhã começamos a pensar no futuro dessa seleção, que já tem um grupo bastante sólido de jovens e veteranos, além de novos jogadores que podem entrar."

Ao ser questionado sobre a necessidade de renovação no meio-campo após a aposentadoria de Casemiro, Ancelotti reconheceu que o setor exigirá atenção. "Temos que pensar. É bastante evidente que no meio-campo têm que surgir jogadores de nível, jovens. Temos jovens no futebol brasileiro que podem estar na seleção no futuro."

Davide Ancelotti substitui o pai

Na saída de campo, Carlo Ancelotti surpreendeu ao não conceder entrevista. Quem falou com a imprensa foi seu filho e auxiliar técnico, Davide Ancelotti.

Davide também lamentou a eliminação e destacou o peso de Haaland na classificação da Noruega.

"É um jogador de nível mundial. Você pode pagar por erros pequenos em uma competição como essa. Um jogo e você está fora, e hoje aconteceu conosco. Assumimos a responsabilidade e sentimos muito."