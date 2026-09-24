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'Código', sintaxe e Java: os termos de tecnologia que mais confundem os brasileiros

Com a inteligência artificial presente no dia a dia corporativo, jargões como "código", "sintaxe" e "API" saíram da TI e viraram desafio de comunicação em reuniões e orçamentos, segundo a Locaweb

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 00h01.

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Um levantamento da Locaweb mostra que “código” é o termo de programação que mais confunde profissionais brasileiros, seguido por “sintaxe” e “Java”. Com a popularização da inteligência artificial, conceitos antes restritos a equipes técnicas passaram a aparecer em reuniões, contratos e decisões de negócios.

Em algum momento da última reunião, alguém da equipe de tecnologia disse que o projeto atrasou por causa de "um problema na integração via API", e metade da sala concordou com a cabeça sem ter a menor ideia do que aquilo significava.

Com a chegada da inteligência artificial (IA), cenas como essa se multiplicaram: o jargão da programação escapou das equipes técnicas e foi parar em orçamentos, apresentações e conversas de gente que nunca escreveu uma linha de código.

E a palavra que mais confunde os brasileiros nem é das mais sofisticadas. Um levantamento da empresa de hospedagem de sites Locaweb mostra que o termo de programação que gera mais dúvidas no país é justamente o mais básico de todos: "código".

A empresa ouviu 500 profissionais de diferentes áreas, maiores de 18 anos e de todas as regiões, e pediu que indicassem os conceitos que consideram mais difíceis de entender.

Depois de "código", aparecem "sintaxe" e "Java". Completam a lista termos como "API", "algoritmo", "Python", "cibersegurança" e a dupla "software e hardware".

Para a Locaweb, o problema vai além da curiosidade.

"Boa parte desses conceitos descreve decisões que profissionais e empresas já tomam na rotina, mas que ficam invisíveis por trás do nome técnico, geralmente em inglês", afirma Patrice Ramos, diretor de Produtos e Engenharia da empresa.

Entender o que está por trás de um orçamento dividido entre "front-end" e "back-end", ou de um prazo justificado pela "complexidade do código", ajuda a negociar com fornecedores e a acompanhar projetos. É o mesmo tipo de barreira que aparece com outros termos da era da IA, como os tokens, a unidade que define quanto custa usar uma IA e que quase ninguém entende.

A confusão tende a crescer. Ferramentas de IA já sugerem código, explicam erros e transformam instruções em linguagem comum em aplicativos, o que leva cada vez mais profissionais de fora da área a lidar com esse vocabulário no dia a dia.

O que significa cada termo

  • 1º Código: é o conjunto de instruções que um programador escreve para que o computador execute uma tarefa, como mostrar um botão de compra num site ou calcular o valor do frete. Quando uma empresa contrata um projeto de desenvolvimento, é esse trabalho que está pagando.
  • 2º Sintaxe: funciona como a gramática de uma linguagem de programação, o conjunto de regras sobre como as instruções devem ser escritas. Assim como uma vírgula fora do lugar muda o sentido de uma frase, um símbolo errado pode fazer um sistema inteiro parar, o que explica por que testes e revisões ocupam boa parte dos prazos.
  • 3º Java: linguagem de programação lançada em 1995 pela Sun Microsystems e muito usada em sistemas corporativos e aplicações web. Uma de suas características é rodar em diferentes sistemas operacionais sem precisar ser reescrita. Durante anos, foi a linguagem mais buscada pelos brasileiros no Google, até ser ultrapassada pelo Python.
  • 4º API: sigla em inglês para interface de programação de aplicações. É o que permite que programas diferentes troquem informações, como quando o site de uma loja se conecta ao meio de pagamento, à transportadora ou ao sistema de gestão da empresa.
  • 5º Algoritmo: popularizado pelas redes sociais, o termo descreve uma sequência de instruções para resolver um problema, parecida com uma receita, em que cada etapa segue uma ordem. Está por trás de recomendações de produtos, envios automáticos de e-mail e cálculos de estoque.
  • 6º Python: linguagem criada com foco em simplicidade e facilidade de leitura, hoje muito usada em ciência de dados e IA, e uma das exigências mais comuns nas profissões de IA com vagas sobrando.
  • 8º Cibersegurança: reúne as práticas e tecnologias que protegem sistemas, redes e dados contra ataques e acessos indevidos, tema que deixou de ser exclusividade das equipes de TI com o aumento de golpes e vazamentos.
  • 9º Software e hardware: hardware é a parte física de um equipamento, como processador, placa-mãe e memória. Software são os programas que rodam nele ou na nuvem.

A lista também inclui "front-end" e "back-end", as duas camadas de um site ou aplicativo. O front-end é a parte que o usuário vê e usa, como o layout e os botões. O back-end é o que acontece nos bastidores: processar pedidos, guardar dados, garantir a segurança e conversar com outros sistemas.

A escolha entre essas tecnologias, segundo Ramos, tem efeito no negócio. "Java se destaca pela robustez e escalabilidade em sistemas corporativos, enquanto Python é reconhecida pela produtividade e facilidade de aprendizado", diz. "Essa escolha influencia o prazo, o custo de manutenção de uma solução e a facilidade de encontrar profissionais para dar continuidade a determinados projetos."

Perguntas frequentes

Qual é o termo de programação que mais confunde brasileiros? ＋

Segundo levantamento da Locaweb com 500 profissionais de diferentes áreas, o termo de programação que mais gera dúvidas no Brasil é “código”. Na sequência aparecem “sintaxe” e “Java”.

O que é código na programação? ＋

Código é o conjunto de instruções escritas por um programador para que um computador execute uma tarefa. Ele pode controlar funções como exibir um botão em um site, calcular um frete ou processar informações de um sistema.

O que significa sintaxe em programação? ＋

Sintaxe é o conjunto de regras que define como uma linguagem de programação deve ser escrita. Assim como erros de gramática podem mudar uma frase, um erro de sintaxe pode impedir um programa de funcionar.

O que é uma API e para que ela serve? ＋

API é a sigla para interface de programação de aplicações. Ela permite que sistemas diferentes troquem informações, como quando uma loja virtual se conecta a um sistema de pagamento, transportadora ou plataforma de gestão.

Qual a diferença entre Java e Python? ＋

Java é uma linguagem criada em 1995 e muito usada em sistemas corporativos por sua robustez e capacidade de escala. Python é uma linguagem conhecida pela simplicidade e é muito utilizada em ciência de dados, inteligência artificial e automação.

O que é um algoritmo? ＋

Um algoritmo é uma sequência de instruções para resolver um problema, semelhante a uma receita com etapas organizadas. Ele está presente em sistemas de recomendação, automações, cálculos de estoque e diversas aplicações digitais.

Qual a diferença entre software e hardware? ＋

Hardware é a parte física de um equipamento, como processador, memória e placa-mãe. Software são os programas e sistemas que funcionam nesses equipamentos ou na nuvem.

O que significam front-end e back-end? ＋

Front-end é a parte de um site ou aplicativo que o usuário vê e utiliza, como telas, botões e menus. Back-end é a estrutura que funciona nos bastidores, processando dados, executando regras e conectando diferentes sistemas.

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