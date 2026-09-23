Marido de Taylor Swift exige que NFL proíba gramados artificiais após temperatura 'infernal'

RESUMO | Após disputar uma partida sob temperaturas escaldantes em Nashville, o tight end Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, exigiu publicamente que o comissário da NFL, Roger Goodell, proíba o uso de gramados artificiais na liga.

O debate acalorado sobre os riscos e os impactos dos gramados sintéticos na NFL ganhou um peso nas últimas semanas, impulsionado por relatos de calor extremo durante um confronto recente em Nashville entre o Philadelphia Eagles e o Tennessee Titans.

Jogadores em campo precisaram recorrer a jatos de água na sola de suas chuteiras na tentativa de amenizar os efeitos de uma temperatura que bateu na impressionante marca de 157°F (69°C). A intensidade do calor fez com que o plástico de algumas chuteiras chegasse a derreter, evidenciando condições de jogo consideradas insustentáveis por atletas e especialistas.

Diante do cenário alarmante, o tight end Travis Kelce, principal destaque dos Kansas City Chiefs nas primeiras rodadas da temporada, não escondeu sua revolta e direcionou um apelo direto ao comissário da NFL, Roger Goodell.

Conhecido por suas análises sinceras, Kelce disparou contra a permissão de superfícies sintéticas sob condições extremas: "Você não deveria ter permissão para fazer isso. Você não deveria ter permissão para colocar jogadores em um campo que faz isso. Por que isso é permitido? É tão insano para mim que você possa colocar o produto em uma situação como essa. A NFL tem que dar um jeito nisso. Isso é insano", declarou o atleta, colocando a segurança dos profissionais muito acima das economias com manutenção financeira que os clubes alegam ao optar pelo piso artificial.

O dilema entre grama natural e sintética na NFL

A cobrança de Travis Kelce toca em uma ferida antiga da principal liga de futebol americano do mundo. Enquanto sindicatos de jogadores e estrelas da modalidade apontam para o aumento do risco de lesões não decorrentes de contato em gramados artificiais, proprietários de franquias resistem à transição integral para a grama natural devido aos altos custos de instalação, conservação e gestão climática dos gramados em estádios cobertos ou de uso multifuncional.

Calor extremo: quando o termômetro atinge 69°C e chuteiras derretem na NFL

O duelo entre Philadelphia Eagles e Tennessee Titans em Nashville entrou para o noticiário esportivo não apenas pelo placar de 24 a 20 a favor da equipe da Filadélfia, mas principalmente pelas condições extremas de calor e pelos riscos associados aos gramados sintéticos.

Com um aviso oficial de calor emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional dos EUA e índices térmicos chegando a 108°F (cerca de 42°C), o grande protagonista indesejado do confronto foi o piso do Nissan Stadium, cuja temperatura disparou ao longo da partida. A transmissão oficial apontou que a grama artificial atingiu a marca impressionante de 157°F (aproximadamente 69,4°C) durante o terceiro quarto, irradiando tanto calor que o plástico de algumas chuteiras literalmente começou a derreter, exigindo trocas de calçados semelhantes a uma equipe de pit stop da Fórmula 1 e o uso de água gelada para resfriar os pés dos atletas.

O desgaste físico provocado pelo ambiente sufocante afetou diretamente comissões técnicas e jogadores, a ponto de o técnico dos Eagles, Nick Sirianni, precisar receber soro intravenoso (IV) no vestiário após o apito final, o que o atrasou para a entrevista coletiva.

Diante do problema que já havia afetado outros atletas na temporada, os times adotaram medidas de emergência, como a antecipação da viagem da equipe visitante para Nashville em busca de melhor adaptação climática. O episódio recolocou em pauta a inflamável discussão sobre o uso de campos de grama natural versus grama sintética na NFL, reforçando as cobranças da Associação de Jogadores (NFLPA) por maior segurança e pelo fim dos pisos artificiais, que, além de reterem níveis perigosos de calor, apresentam índices estatisticamente superiores de lesões em membros inferiores em comparação à grama natural.

Qual foi o motivo da reclamação de Travis Kelce?

O jogador criticou duramente o uso de gramados sintéticos após o calor extremo em Nashville fazer temperaturas de campo chegarem a 69°C e derreter solas de chuteiras.

A quem o jogador direcionou suas cobranças?

As críticas e o apelo por mudanças foram direcionados diretamente ao comissário da NFL, Roger Goodell.

Qual é o principal argumento contra os campos artificiais?

Além dos riscos relatados de lesões não associadas a contatos físicos, as superfícies sintéticas retêm calor de maneira drástica em dias quentes e prejudicam a integridade das partidas.

Por que os times ainda utilizam grama sintética?

O fator principal que afasta algumas franquias da grama natural são os custos elevados envolvidos na manutenção e troca constante do piso.

Como tem sido o desempenho de Travis Kelce em campo?

Apesar das discussões fora das quatro linhas, o veterano tight end começou a temporada em excelente forma, registrando atuações de destaque ofensivo pelos Chiefs.