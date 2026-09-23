Efeito Haaland: como o astro da Noruega fez disparar o consumo de cenouras em 500 toneladas

O atacante norueguês Erling Haaland voltou a demonstrar que sua influência ultrapassa o futebol e alcança o comportamento de consumo da população. Após aparecer publicamente e compartilhar nas redes sociais o hábito de consumir cenouras orgânicas como alternativa aos doces industrializados, o jogador provocou um aumento de 25% nas vendas do vegetal na Noruega entre julho e meados de agosto.

O crescimento representou cerca de 500 toneladas extras de cenouras consumidas no período e ganhou tamanha repercussão que foi registrado pela autoridade agrícola norueguesa. O fenômeno passou a ser conhecido localmente como "Efeito Haaland" e teve reflexos até nos hábitos das famílias, com relatos de crianças pedindo o alimento nos supermercados e apelidando o produto de "doces do Haaland".

Especialistas em marketing esportivo apontam que o caso evidencia a capacidade dos grandes atletas de influenciar comportamentos muito além do universo esportivo. Segundo analistas do setor, quando a influência está ligada a hábitos genuínos e espontâneos, a identificação do público tende a ser ainda maior, especialmente entre jovens consumidores.

O impacto da iniciativa está diretamente relacionado à força digital construída por Haaland nos últimos meses. Durante a Copa do Mundo de 2026, o atacante foi o jogador que mais conquistou novos seguidores no Instagram, com um crescimento de cerca de 30 milhões de fãs ao longo do torneio. O desempenho fez com que ultrapassasse nomes como Mohamed Salah e Vinícius Júnior na plataforma.

A transformação no papel do jogador

Para especialistas do mercado esportivo, o episódio reforça uma transformação no papel dos atletas na era digital. Se antes a influência acontecia principalmente por meio de uniformes, chuteiras e produtos exibidos em transmissões esportivas, hoje os jogadores conseguem compartilhar aspectos da rotina pessoal para milhões de pessoas em tempo real.

Com o crescimento registrado após a Copa do Mundo, Haaland alcançou a marca de 77 milhões de seguidores e passou a integrar o grupo dos cinco atletas mais seguidos do Instagram. O norueguês aparece atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé.

A ascensão também se refletiu em seu valor de mercado. Avaliado em 220 milhões de euros, o centroavante do Manchester City ocupa o topo do ranking mundial dos jogadores mais valiosos do futebol ao lado do espanhol Lamine Yamal.

Analistas destacam que parte do sucesso de Haaland está relacionada à combinação entre desempenho em campo e uma personalidade vista como leve e autêntica fora dele. Essa característica fortalece a identificação do público e amplia seu potencial de influência cultural e comercial.

A valorização da imagem do atacante também ampliou sua carteira de patrocinadores. Além de campanhas realizadas na Noruega, Haaland mantém acordos comerciais com marcas globais como Nike, Visa, EA Sports, Breitling, Beats by Dre, Budweiser e Qatar Airways.

Segundo estimativas do mercado de marketing de influência, o jogador pode faturar cerca de US$ 70 mil por publicação patrocinada no Instagram, transformando sua enorme popularidade digital em uma das marcas pessoais mais valiosas do esporte mundial.