Esporte

Confira os confrontos das oitavas de final e playoffs da Sul-Americana

Chaveamento foi definido por sorteio da Conmebol nesta sexta-feira, 29

São Paulo: clube vai disputar oitavas de final contra Bolívar ou Grêmio. (Getty Images)

São Paulo: clube vai disputar oitavas de final contra Bolívar ou Grêmio. (Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h42.

Última atualização em 29 de maio de 2026 às 12h55.

Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.

São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos.

Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo.

Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 12 e 20 de agosto.

Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

  • Boca Juniors ou O'Higgins x Deportivo Recoleta
  • Sporting Cristal ou RB Bragantino x Atlético-MG
  • Lanús ou Cienciano x Botafogo
  • Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia
  • Santa Fe ou Caracas x River Plate
  • Nacional ou Tigre x Montevideo City Torque
  • Universidad Central ou Santos x Macará
  • Bolívar ou Grêmio x São Paulo
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