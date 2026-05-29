Confira os confrontos das oitavas de final e playoffs da Sul-Americana

São Paulo: clube vai disputar oitavas de final contra Bolívar ou Grêmio. (Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h42.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 12h55.
Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.
São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos.
Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana
Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo.
Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 12 e 20 de agosto.