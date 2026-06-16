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Quando é a próxima corrida da Fórmula 1? Veja data do GP da Áustria

Após a vitória de Lewis Hamilton pela Ferrari na Espanha, categoria terá duas semanas de pausa antes da oitava etapa da temporada

Fórmula 1: o piloto britânico Lewis Hamilton venceu o GP de Barcelona no último domingo, 14; George Russel, da Mercedes, chegou em segundo (Josep LAGO / AFP)

Fórmula 1: o piloto britânico Lewis Hamilton venceu o GP de Barcelona no último domingo, 14; George Russel, da Mercedes, chegou em segundo (Josep LAGO / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 05h02.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana de 26 a 28 de junho para a disputa do GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.

A próxima corrida acontece após o GP de Barcelona-Catalunha, disputado no domingo, 14, na Espanha. A prova marcou a primeira vitória de Lewis Hamilton em uma corrida principal pela Ferrari e encerrou um jejum de quase dois anos sem triunfos do britânico na categoria.

Hamilton venceu após uma estratégia eficiente da Ferrari e superou George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, que completaram o pódio. Já o líder do campeonato, Kimi Antonelli, abandonou a prova após um problema mecânico.

Apesar do abandono na Espanha, Antonelli segue na liderança do Mundial de Pilotos com 156 pontos. Hamilton assumiu a vice-liderança com 115, enquanto Russell aparece em terceiro, com 106.

No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 262 pontos, seguida pela Ferrari, com 190. A McLaren ocupa a terceira colocação, com 141.

Classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari115
3George RussellMercedes106
4Charles LeclercFerrari75
5Lando NorrisMcLaren73
6Oscar PiastriMcLaren68
7Max VerstappenRed Bull Racing55
8Pierre GaslyAlpine41
9Isack HadjarRed Bull Racing34
10Liam LawsonRacing Bulls28
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine16
13Arvid LindbladRacing Bulls13
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Classificação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 2026

PosiçãoEquipePontos
1Mercedes262
2Ferrari190
3McLaren141
4Red Bull Racing89
5Alpine57
6Racing Bulls41
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0
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