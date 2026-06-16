Quando é a próxima corrida da Fórmula 1? Veja data do GP da Áustria

Fórmula 1: o piloto britânico Lewis Hamilton venceu o GP de Barcelona no último domingo, 14; George Russel, da Mercedes, chegou em segundo (Josep LAGO / AFP)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 05h02.
A Fórmula 1 retorna no fim de semana de 26 a 28 de junho para a disputa do GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.
A próxima corrida acontece após o GP de Barcelona-Catalunha, disputado no domingo, 14, na Espanha. A prova marcou a primeira vitória de Lewis Hamilton em uma corrida principal pela Ferrari e encerrou um jejum de quase dois anos sem triunfos do britânico na categoria.
Hamilton venceu após uma estratégia eficiente da Ferrari e superou George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, que completaram o pódio. Já o líder do campeonato, Kimi Antonelli, abandonou a prova após um problema mecânico.
Apesar do abandono na Espanha, Antonelli segue na liderança do Mundial de Pilotos com 156 pontos. Hamilton assumiu a vice-liderança com 115, enquanto Russell aparece em terceiro, com 106.
No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 262 pontos, seguida pela Ferrari, com 190. A McLaren ocupa a terceira colocação, com 141.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|George Russell
|Mercedes
|106
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Lando Norris
|McLaren
|73
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|68
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|55
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|34
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|28
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull Racing
|89
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|41
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0