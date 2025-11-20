Mercedes, McLaren e Ferrari: os times mais valiosos da Fórmula 1

Lewis Hamilton: piloto domina a pista e amplia lenda na F1. (Alessio Morgese/NurPhoto /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12h07.
A Fórmula 1 está passando por uma transformação financeira impressionante, com os times cada vez mais valorizados e atraindo o interesse de grandes investidores.
As equipes da categoria não apenas dominaram o cenário automobilístico, mas também alcançaram patamares financeiros que rivalizam com algumas das maiores franquias de esportes globais, como a NFL e a NBA.
Veja o ranking dos 10 times mais valiosos da Fórmula 1 em 2025, de acordo com a Forbes.
Ferrari - US$ 6,5 bilhões
Mercedes - US$ 6 bilhões
McLaren - US$ 4,4 bilhões
Red Bull Racing - US$ 4,35 bilhões
Aston Martin - US$ 3,2 bilhões
Williams - US$ 2,5 bilhões
Alpine - US$ 2,45 bilhões
Sauber - US$ 2,4 bilhões
Racing Bulls - US$ 2,3 bilhões
Haas - US$ 1,5 bilhões