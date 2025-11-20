Esporte

Mercedes, McLaren e Ferrari: os times mais valiosos da Fórmula 1

As equipes da categoria não apenas dominaram o cenário automobilístico, mas também alcançaram patamares financeiros que rivalizam até com a NFL

Lewis Hamilton: piloto domina a pista e amplia lenda na F1. (Alessio Morgese/NurPhoto /Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12h07.

A Fórmula 1 está passando por uma transformação financeira impressionante, com os times cada vez mais valorizados e atraindo o interesse de grandes investidores.

As equipes da categoria não apenas dominaram o cenário automobilístico, mas também alcançaram patamares financeiros que rivalizam com algumas das maiores franquias de esportes globais, como a NFL e a NBA.

Veja o ranking dos 10 times mais valiosos da Fórmula 1 em 2025, de acordo com a Forbes.

Ranking das equipes mais valiosas da F1 em 2025:

  1. Ferrari - US$ 6,5 bilhões

  2. Mercedes - US$ 6 bilhões

  3. McLaren - US$ 4,4 bilhões

  4. Red Bull Racing - US$ 4,35 bilhões

  5. Aston Martin - US$ 3,2 bilhões

  6. Williams - US$ 2,5 bilhões

  7. Alpine - US$ 2,45 bilhões

  8. Sauber - US$ 2,4 bilhões

  9. Racing Bulls - US$ 2,3 bilhões

  10. Haas - US$ 1,5 bilhões

