GP de Barcelona-Catalunha: onde assistir à classificação e horário da F1

A prova será disputada no domingo, 14, às 10h, no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha (Kym Illman/Getty Images)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 10h24.
A Fórmula 1 retorna à pista neste sábado, 13, para a sessão de classificação do GP de Barcelona-Catalunha 2026, etapa que define o grid de largada da sétima corrida da temporada. A atividade está marcada para as 11h (horário de Brasília).
A prova oficial será disputada no domingo, 14, às 10h, no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. A corrida acontece após o GP de Mônaco, vencido por Andrea Kimi Antonelli, que também conquistou a pole position.
Andrea Kimi Antonelli chega ao GP de Barcelona-Catalunha como líder do campeonato. O piloto da Mercedes soma cinco vitórias consecutivas na temporada e tenta ampliar a vantagem na classificação.
Nos treinos livres realizados antes da classificação, Lando Norris registrou o melhor tempo da segunda sessão, enquanto Gabriel Bortoleto terminou entre os dez primeiros colocados.
Na TV fechada e por streaming, a programação de treinos, classificação e corrida da F1 será exibida pelo SporTV 3 e pelo serviço oficial F1 TV Pro. No domingo, a corrida oficial também será transmitida abertamente pela TV Globo.