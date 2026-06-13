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GP de Barcelona-Catalunha: onde assistir à classificação e horário da F1

Andrea Kimi Antonelli chega ao GP de Barcelona-Catalunha como líder do campeonato

A prova será disputada no domingo, 14, às 10h, no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha (Kym Illman/Getty Images)

A prova será disputada no domingo, 14, às 10h, no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha (Kym Illman/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 10h24.

A Fórmula 1 retorna à pista neste sábado, 13, para a sessão de classificação do GP de Barcelona-Catalunha 2026, etapa que define o grid de largada da sétima corrida da temporada. A atividade está marcada para as 11h (horário de Brasília).

A prova oficial será disputada no domingo, 14, às 10h, no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. A corrida acontece após o GP de Mônaco, vencido por Andrea Kimi Antonelli, que também conquistou a pole position.

Horários do GP de Barcelona-Catalunha 2026

Sábado, 13 de junho

  • Classificação: 11h (de Brasília)

Domingo, 14 de junho

  • Corrida: 10h (de Brasília)

Pilotos confirmados para o GP de Barcelona-Catalunha

McLaren

  • Lando Norris
  • Oscar Piastri

Ferrari

  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton

Mercedes

  • George Russell
  • Andrea Kimi Antonelli

Red Bull

  • Max Verstappen
  • Isack Hadjar

Alpine

  • Pierre Gasly
  • Franco Colapinto

Aston Martin

  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Audi

  • Gabriel Bortoleto
  • Nico Hulkenberg

Cadillac

  • Valtteri Bottas
  • Sergio Pérez

Haas

  • Esteban Ocon
  • Oliver Bearman

Racing Bulls

  • Arvid Lindblad
  • Liam Lawson

Williams

  • Carlos Sainz
  • Alexander Albon

Destaques da temporada

Andrea Kimi Antonelli chega ao GP de Barcelona-Catalunha como líder do campeonato. O piloto da Mercedes soma cinco vitórias consecutivas na temporada e tenta ampliar a vantagem na classificação.

Nos treinos livres realizados antes da classificação, Lando Norris registrou o melhor tempo da segunda sessão, enquanto Gabriel Bortoleto terminou entre os dez primeiros colocados.

Onde assistir ao GP de Barcelona-Catalunha 2026

Na TV fechada e por streaming, a programação de treinos, classificação e corrida da F1 será exibida pelo SporTV 3 e pelo serviço oficial F1 TV Pro. No domingo, a corrida oficial também será transmitida abertamente pela TV Globo.

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