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Fase de grupos copa 2026

Fórmula 1 2026: confira a classificação dos pilotos após a vitória de Hamilton na Espanha

Britânico venceu o GP de Barcelona-Catalunha pela Ferrari, chegou a 115 pontos e diminuiu a diferença para Kimi Antonelli, da Mercedes

Hamilton: piloto britânico venceu a primeira corrida com a Ferrari no último domingo, 14 (Manaure Quintero / AFP)

Hamilton: piloto britânico venceu a primeira corrida com a Ferrari no último domingo, 14 (Manaure Quintero / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 20h59.

Última atualização em 15 de junho de 2026 às 21h04.

Lewis Hamilton voltou a vencer na Fórmula 1 no domingo, 14, ao conquistar o GP de Barcelona-Catalunha, na Espanha. O britânico de 41 anos garantiu sua primeira vitória em uma corrida principal pela Ferrari e encerrou um jejum de quase dois anos sem subir ao lugar mais alto do pódio na categoria.

Hamilton liderou uma dobradinha de veteranos no pódio. George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar, enquanto o atual campeão, Lando Norris, da McLaren, completou o top 3.

Já o líder do campeonato de 2026, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, abandonou a prova após um problema mecânico quando ocupava as primeiras posições.

Com o resultado, Hamilton chegou a 115 pontos e assumiu a vice-liderança do Mundial de Pilotos. O inglês agora aparece 41 pontos atrás de Antonelli, que segue na ponta da classificação com 156. Russell ocupa o terceiro lugar, com 106 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, que acontece no fim de semana de 26 a 28 de junho e marca a oitava corrida da temporada 2026.

Classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari115
3George RussellMercedes106
4Charles LeclercFerrari75
5Lando NorrisMcLaren73
6Oscar PiastriMcLaren68
7Max VerstappenRed Bull Racing55
8Pierre GaslyAlpine41
9Isack HadjarRed Bull Racing34
10Liam LawsonRacing Bulls28
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine16
13Arvid LindbladRacing Bulls13
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0
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