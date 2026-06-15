Fórmula 1 2026: confira a classificação dos pilotos após a vitória de Hamilton na Espanha

Hamilton: piloto britânico venceu a primeira corrida com a Ferrari no último domingo, 14 (Manaure Quintero / AFP)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 20h59.
Última atualização em 15 de junho de 2026 às 21h04.
Lewis Hamilton voltou a vencer na Fórmula 1 no domingo, 14, ao conquistar o GP de Barcelona-Catalunha, na Espanha. O britânico de 41 anos garantiu sua primeira vitória em uma corrida principal pela Ferrari e encerrou um jejum de quase dois anos sem subir ao lugar mais alto do pódio na categoria.
Hamilton liderou uma dobradinha de veteranos no pódio. George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar, enquanto o atual campeão, Lando Norris, da McLaren, completou o top 3.
Já o líder do campeonato de 2026, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, abandonou a prova após um problema mecânico quando ocupava as primeiras posições.
Com o resultado, Hamilton chegou a 115 pontos e assumiu a vice-liderança do Mundial de Pilotos. O inglês agora aparece 41 pontos atrás de Antonelli, que segue na ponta da classificação com 156. Russell ocupa o terceiro lugar, com 106 pontos.
A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, que acontece no fim de semana de 26 a 28 de junho e marca a oitava corrida da temporada 2026.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|George Russell
|Mercedes
|106
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Lando Norris
|McLaren
|73
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|68
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|55
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|34
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|28
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0