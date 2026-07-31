Mendonça autoriza nova investigação da PF sobre Lulinha

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 31, a abertura de um novo inquérito da Polícia Federal (PF) sobre a eventual prática do crime de tráfico de influência por Fávio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula.

A nova investigação envolve a suposta atuação de Lulinha em negócios relacionados à Dataprev, empresa pública responsável pela base de dados do INSS. A decisão de Medonça foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME.

Investigação sobre Lulinha

Na véspera, o ministro André Mendonça já havia atendido a um pedido da PF para investigar Lulinha por suposta prática de tráfico de influência e corrupção. A PF quer investigar suposta atuação do filho do presidente junto ao Ministério da Saúde para obter licença para comercializar cannabis medicinal.

Mendonça já é relator do caso que envolve fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Lulinha é citado no caso por sua relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', empresário apontado como operador de um esquema de descontos fraudulentos e indevidos em aposentadorias e pensões.

A suspeita é de que Lulinha poderia ter atuado para favorecer o Careca do INSS em negócios junto ao Ministério da Saúde. O filho do presidente já negou qualquer favorecimento de Antunes. O pedido da PF cita suposta sociedade de Lulinha com sua amiga e empresária Roberta Luchsinger e Antunes para um projeto relacionado à venda de cannabis medicinal ao SUS.