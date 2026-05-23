F1: George Russell vence sprint do GP do Canadá

George Russell vence sprint do GP do Canadá de Fórmula 1 (GEOFF ROBINS/AFP)
Publicado em 23 de maio de 2026 às 14h35.
George Russell, da Mercedes-Benz Group, venceu neste sábado, 23, a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputada em Montreal. O britânico largou na pole e sustentou a liderança ao longo das 23 voltas da prova para garantir a vitória no circuito canadense.
Russell resistiu à pressão do companheiro de equipe, Kimi Antonelli, líder do campeonato, que terminou na terceira colocação após tentar se aproximar do britânico durante parte da corrida.
O segundo lugar ficou com Lando Norris, da McLaren, atual campeão mundial.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a corrida na 12ª posição, mesma colocação em que havia largado no grid.
*Com informações da AFP