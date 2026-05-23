F1: George Russell vence sprint do GP do Canadá

Britânico da Mercedes liderou as 23 voltas da sprint

George Russell vence sprint do GP do Canadá de Fórmula 1 (GEOFF ROBINS/AFP)

Da redação, com agências
Publicado em 23 de maio de 2026 às 14h35.

George Russell, da Mercedes-Benz Group, venceu neste sábado, 23, a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputada em Montreal. O britânico largou na pole e sustentou a liderança ao longo das 23 voltas da prova para garantir a vitória no circuito canadense.

Russell resistiu à pressão do companheiro de equipe, Kimi Antonelli, líder do campeonato, que terminou na terceira colocação após tentar se aproximar do britânico durante parte da corrida.

O segundo lugar ficou com Lando Norris, da McLaren, atual campeão mundial.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a corrida na 12ª posição, mesma colocação em que havia largado no grid.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

  • Treino Livre 1: 13h30
  • Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

  • Corrida: 17h

*Com informações da AFP

