Kimi Antonelli é o piloto mais jovem a ganhar 3 corridas seguidas na F1

O italiano da Mercedes venceu o GP de Miami no domingo, 3, e chegou à terceira vitória seguida

Kimi Antonelli: recorde supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen (GREG BAKER/AFP)

Carolina Ingizza
Publicado em 4 de maio de 2026 às 18h02.

A vitória do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, no GP de Miami, no domingo, 3, é mais um capítulo histórico da Fórmula 1.

Aos 19 anos, oito meses e oito dias, ele se tornou o piloto mais jovem a conquistar ao menos três vitórias consecutivas na categoria. O recorde supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que atingiram a sequência de três triunfos apenas aos 23 anos.

Além da sequência inédita para sua idade, Antonelli ampliou a liderança no Mundial de pilotos. Com o resultado em Miami, chegou a 100 pontos e mantém vantagem confortável na tabela. Ele já havia se tornado o mais jovem líder do campeonato após vencer o GP do Japão.

A vitória nos Estados Unidos também quebrou um tabu da própria etapa. Desde a estreia do circuito, em 2022, nenhum pole position havia convertido a largada na frente em vitória. Antonelli foi o primeiro a conseguir o feito.

Outro marco recente veio no GP da China, quando o italiano se tornou um dos pilotos mais jovens a vencer na Fórmula 1. Ele não superou o recorde absoluto de Verstappen, que venceu aos 18 anos em 2016, mas encerrou um jejum de 20 anos sem vitórias da Itália na categoria.

Com três vitórias consecutivas, liderança isolada no campeonato e uma sequência de recordes, Antonelli consolida um início de temporada dominante na Fórmula 1 2026.

F1 2026: veja o ranking atualizado dos pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes100
2George RussellMercedes80
3Charles LeclercFerrari63
4Lando NorrisMcLaren51
5Lewis HamiltonFerrari49
6Oscar PiastriMcLaren43
7Max VerstappenRed Bull Racing26
8Oliver BearmanHaas F1 Team17
9Pierre GaslyAlpine16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Franco ColapintoAlpine5
12Arvid LindbladRacing Bulls4
13Isack HadjarRed Bull Racing4
14Carlos SainzWilliams4
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0
