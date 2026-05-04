Kimi Antonelli é o piloto mais jovem a ganhar 3 corridas seguidas na F1

Kimi Antonelli: recorde supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen (GREG BAKER/AFP)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 18h02.
A vitória do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, no GP de Miami, no domingo, 3, é mais um capítulo histórico da Fórmula 1.
Aos 19 anos, oito meses e oito dias, ele se tornou o piloto mais jovem a conquistar ao menos três vitórias consecutivas na categoria. O recorde supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que atingiram a sequência de três triunfos apenas aos 23 anos.
Além da sequência inédita para sua idade, Antonelli ampliou a liderança no Mundial de pilotos. Com o resultado em Miami, chegou a 100 pontos e mantém vantagem confortável na tabela. Ele já havia se tornado o mais jovem líder do campeonato após vencer o GP do Japão.
A vitória nos Estados Unidos também quebrou um tabu da própria etapa. Desde a estreia do circuito, em 2022, nenhum pole position havia convertido a largada na frente em vitória. Antonelli foi o primeiro a conseguir o feito.
Outro marco recente veio no GP da China, quando o italiano se tornou um dos pilotos mais jovens a vencer na Fórmula 1. Ele não superou o recorde absoluto de Verstappen, que venceu aos 18 anos em 2016, mas encerrou um jejum de 20 anos sem vitórias da Itália na categoria.
Com três vitórias consecutivas, liderança isolada no campeonato e uma sequência de recordes, Antonelli consolida um início de temporada dominante na Fórmula 1 2026.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|100
|2
|George Russell
|Mercedes
|80
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|63
|4
|Lando Norris
|McLaren
|51
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|49
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|43
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|26
|8
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|5
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0