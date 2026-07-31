Entenda por que o Chelsea foi multado em R$ 70 milhões

O Chelsea vai ter que desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) depois que a Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou, nesta sexta-feira, 31, a punição do clube por irregularidades no uso de agentes e intermediários em negociações de jogadores. A multa veio ao fim de um processo que, inicialmente, previa até corte de pontos, sanção que acabou revertida em um recurso apresentado pelo próprio clube.

Tudo começou em setembro do ano passado, quando a FA formalizou a acusação de 74 infrações à Regra E1.2 da entidade, cometidas entre 2009 e 2022. A maior parte dos casos, porém, se concentra entre 2010 e 2016, período em que o Chelsea ainda estava nas mãos do bilionário russo Roman Abramovich.

O episódio veio à tona depois que a atual diretoria do clube, ao assumir o comando após a venda do time, identificou e reportou à Federação as irregularidades cometidas na gestão anterior.

Diante da confissão do próprio Chelsea, que admitiu as 74 infrações antes mesmo de a audiência acontecer, uma comissão disciplinar independente decidiu aplicar dois tipos de punição, sendo uma multa de 10 milhões de euros e uma dedução de seis pontos na tabela, suspensa até junho de 2027.

O clube não contestou a multa, mas recorreu da suspensão dos pontos. E o recurso deu certo. Um conselho de apelação independente da FA revisou o caso e decidiu anular essa parte da sanção.

Em seu lugar, aplicou uma nova punição. Com isso, o Chelsea ficará proibido de registrar novos reforços por duas janelas de transferência seguidas. No entanto, assim como a punição anterior, essa proibição também está suspensa até 30 de junho de 2027.

Na prática, isso quer dizer que o clibe segue livre para negociar normalmente no mercado. A proibição só passa a valer se algum jogador do elenco atual for flagrado cometendo infrações parecidas antes do prazo estabelecido.

Já a multa de 10 milhões de euros é definitiva, não cabe mais recurso, e o valor arrecadado será destinado a investimentos no futebol de base do país. A FA informou que ainda investiga se há responsabilidades individuais a serem apuradas dentro do caso.