Esporte

Fase de grupos copa 2026

Memphis Depay renova com o Corinthians até 2028

Camisa 10 seguirá no clube após assinar novo acordo e deve passar por avaliação médica antes do retorno ao Brasil

Memphis Depay: atacante holandês renova contrato com o Corinthians por mais duas temporadas. (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Memphis Depay: atacante holandês renova contrato com o Corinthians por mais duas temporadas. (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 19h40.

O Corinthians garantiu a permanência de Memphis Depay para a sequência do projeto esportivo do clube.

O atacante holandês assinou nesta sexta-feira, 31, segundo a ESPN, a renovação de contrato por mais duas temporadas e seguirá como uma das principais referências técnicas do elenco comandado por Fernando Diniz.

O novo vínculo encerra a incerteza sobre o futuro do camisa 10, que tinha contrato com o clube até o fim de julho. Aos 32 anos, Memphis deve retornar ao Brasil na próxima segunda-feira, 3, para iniciar a preparação antes da retomada das competições pelo Corinthians.

Memphis passa por avaliação antes do retorno

Após a chegada, o atacante será avaliado pelo departamento médico do Corinthians para definir a programação de retorno aos treinamentos. A tendência é que o jogador esteja novamente à disposição em pouco tempo.

Memphis teve alguns dias de descanso depois de defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo, mas manteve a rotina física na Europa com acompanhamento individual para evitar perda de condicionamento.

O último jogo do atacante foi em 25 de junho, quando entrou no segundo tempo da partida contra a Tunísia. Na competição, ele também participou dos duelos diante de Japão e Suécia, todos pela fase de grupos.

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